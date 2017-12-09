أحارب العنف بالعود.. وتكريمي من جامعة كامبريدج يشرفني



القاهرة ـ هناء السيد

في تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد الموسيقار نصير شمة انه أتم الاتفاق لإقامة عدة حفلات موسيقية بالكويت وسيعلن قريبا عن تفاصيلها، خاصة بعد نجاح حفلاته التي أقامها بدار الأوبرا الكويتية وتجاوب الجمهور الكويتي مع موسيقاه، ووصف جمهور الكويت بأنه ذواق للفن والموسيقى العربية الأصيلة.



كما أكد ان لديه العديد من الدارسين الكويتيين في معهد العود بالقاهرة وأبوظبي ويتوقع لهم نجاحا باهرا في دنيا العزف بالعود.

وأضاف شمة انه سعيد بالتكريم الأخير له من كلية إدارة الاعمال جامعة كامبريدج العريقة خلال احتفالها السنوي بالقاهرة، خاصة انه تزامن مع حصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون.

والمعروف ان نصير شمة حصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات عربيا وعالميا، وصار العود اسما مرادفا له، حيث كرمته مؤسسة الفكر العربي التي منحته جائزة الإبداع الفني، وسبقه حصوله على لقب سفير الشرق الى الغرب من قبل وزارة الثقافة الألمانية، كما أسس جمعية تعنى بمساعدة الأطفال الموهوبين والمبدعين من العراق، ودعم نضالات الشعب الفلسطيني، وساهم في إيواء اللاجئ العراقي إيمانا منه بأن الفن جزء لا يتجزأ من الهم الإنساني، وأن الفنان الحقيقي هو الفنان الإنسان.

وأنشأ مدارس لآلة العود التي يعتبرها سلاحا قويا لمحاربة العنف، في القاهرة وأبوظبي والإسكندرية، ومنحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لقب «فنان اليونسكو للسلام».

وتطرق شمة الى أهمية الموسيقى في رقي الناس، وقال: عزف العود يغير الأطفال كليا، عندما يأتون إلينا يتحدثون لغة الشارع، وبعد سنة تتغير أصواتهم وطريقة تحدثهم إلى ذويهم. الموسيقى تجعلهم يتخلون عن العنف.