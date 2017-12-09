شاركت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ جمهورها، من خلال نشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على «إنستغرام»، وأرفقت الصورة بتعليق أثار دهشة المتابعين لأنها قالت فيه: «مجنونة معظم أوقاتي ولكن في ساعات مملة أعمل فيها عاقلة».

وظهرت في الصورة مرتدية اللباس باللون الكحلي، مع الجينز المعاصر والكعب العالي، وانهالت عليها الإعجابات والتعليقات التي وصفتها بأنها «مواكبة للموضة».

يذكر أن دومينيك قد طرحت سابقا فيديو كليب أغنيتها الجديدة «سبنا بعض»، وتم تصويره بين لبنان والإمارات، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان أحمد شعبان، توزيع مونتي، ميكس وماستر ياسر أنور، أما الكليب فهو من إخراج مينا عدلي.