أكد النجم اللبناني رامي عياش أنه ليس ضد برامج اكتشاف المواهب المنتشرة حاليا ولكنه ضد ما يحصل للمشتركين من عدم اهتمام بعد انتهاء البرنامج، وقال رامي، في مقابلة مع إذاعة «المدينة إف إم»: الناس تتناسى المواهب بعد انتهاء البرامج وبالتالي لا يستمر الكثيرون ولا يعلقون بذاكرة الجمهور مهما كانت مواهبهم كبيرة لأنه في كل عام هناك الكثير من المواهب التي تظهر عبر البرامج وبالتالي يتناسى الجمهور المواهب السابقة.

وأضاف: برنامج «استديو الفن» كان يقام كل 4 سنوات أو أكثر، حيث كان يعطي الفرصة لاستمرار الموهبة بشكل أكبر.

وعن حقيقة انسحابه من مسلسل «حبيبي اللدود» وما يقال عن تصويره ليوم واحد قبل الانسحاب رد: الصراحة تم الاتفاق على أشياء معينة لكن اكتشفت أن الأمور اختلفت أثناء التصوير، أنا لا ألوم الإنتاج وفريق العمل لأننا فوجئنا معا بأمور حدثت دون إرادتنا وبالتالي انسحبت بكل بساطة وتركت مجالا لغيري وتمنيت لهم التوفيق ومازلت إلى جانبهم بأي شيء يحتاجونه كأصدقاء.

من جهة أخرى، هاجم عياش أحد الأشخاص من دون تسميته، عبر تغريدة حادة نشرها في حسابه الرسمي على «تويتر»، وقال رامي: «لتعطي رأيك بدكتور بدك تكون بروفيسور.. لتعطي رأيك بأغنية وموسيقى ومطرب، بدك تكون دارس موسيقى وعندك معرفة وشغف وحب.. لتعطي رأيك بالشكل أو الموضة أو الإبهار.. بدو يكون عندك القامة، وباع طويل بهالمضمار.. لتعطي رأيك بدين إلهي تاني، بدك تكون متعمق فيه أكثر ومتفاني.. انما تعطي رأيك اللي ورثته عن ذوق أهلك لانو صار عندك تويتر وانستا.. روح شوف حياة تانية وانسى.. لأن نظرتنا الضمنية فيك.. الله يشفيك!».

وختم المنشور معلقا: «والعاقل يفهم».