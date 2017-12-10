يشارك النجم خالد أمين في أنشطة مهرجان دبي السينمائي برفقة المخرج والمنتج السينمائي عبدالله بوشهري من أجل التحضير لعملهما السينمائي الروائي الجديد «الماي»، الذي يتحدث عنه أمين في تصريح خاص، قائلا: لا يمكن وصف سعادتي أولا بالتواجد في مهرجان دبي السينمائي وسط هذا الحشد المتميز من أهم نجوم وصناع السينما العالمية، وعلى مدى الأيام الماضية من عمر هذا العرس السينمائي شاهدت العديد من التحف السينمائية، وتابعت عددا من الندوات واللقاءات السينمائية المهمة، وتأتي مشاركتي في مهرجان دبي السينمائي من أجل التحضير والترويج لمشروعي السينمائي الجديد «الماي» بالتعاون مع المخرج المتميز عبدالله بوشهري، الذي كنت قد عملت معه من قبل في فيلم «ماي الجنة» إلى جوار الفنانة هيا عبدالسلام.

من جانبه، قال المخرج عبدالله بوشهري: إن سيناريو فيلم «الماي» كان قد فاز هنا في مهرجان دبي السينمائي بجائزة «دبليو.سي.اي» الدولية لأفضل سيناريو، وهو من تأليف الكاتب القدير عبدالرحمن الصالح الذي كتب فيلم «بس يا بحر» للمبدع خالد الصديق.

وأشار بوشهري إلى أن «الماي» سيشارك في بطولته، بالإضافة إلى خالد أمين كل من الكبار سعد الفرج وحياة الفهد ومحمد المنصور، وتابع: أستطيع التأكيد على أن التصوير سينطلق في مارس المقبل وسيجد طريقه لأول عرض عالمي هنا في دبي في ديسمبر 2018.

وفي ختام تصريحه قال بوشهري: مهرجان دبي السينمائي الحاضنة والبيت الحقيقي للسينمائيين الخليجيين والعرب.