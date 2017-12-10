أتمنى قبل أن أتوقف أن أرضي كل الناس الذين يحضرون حفلاتي ويحبونني

قدمت أغنية «لعلمك» وهذه المرة الثانية التي أغنيها على مسرح منذ إصدارها

سماح جمال

«في البداية لابد أن اعبر عن سعادتي، فبعد غياب ما يزيد عن 15 عاما أنا موجودة اليوم في الكويت، وسأدرج الأزمنة في الأغنيات التي سأقدمها الليلة، وسأبدأ من الأغنيات الجديدة وأعود إلى الأقدم، ثم انتقل لأغنيات قدمتها في منتصف مشواري الفني، وقد اخترت مجموعة مختلفة وان شاء الله اختياري ينال إعجابكم، فهناك الكثيرون يطلبون مني أغاني معينة وسأحاول تقديمها، وأتمنى قبل ان أتوقف أن أرضي كل الناس الذين يحضرون حفلاتي ويحبونني»، هذا ما بدأت به «الديفا» سميرة سعيدة حديثها في حفلها الذي قدمته امس الاول في مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وأكملت سعيد حديثها للحضور: لا أخفي اندهاشي بهذا المكان الرائع الذي نحن فيه اليوم، وأريد أن أشكر الناس الذين اهتموا بهذا المكان، لأنه يعتبر معلما من معالم الفن، ويجب ان نكون فخورين بهذا الصرح، لأنه نوع من أنواع الفنون، ونستطيع ان نقول إننا نغني في مكان حلو «برافو»، وأردفت: «الفن والموسيقى احلى حاجة في الدنيا، ونحن نرى الاخبار حولنا يمينا ويسارا ونتأثر بها، ولكن يبقى الفن أحلى شيء نستمتع به».

كما تحدثت الفنانة الحاصلة على «وسام القائد» من الملك محمد الخامس في عيد العرش 2009 لجمهورها مره اخرى، قائلة: «اعتبر من اكثر الفنانات اللواتي قدمن اللون الغنائي الخليجي، وسأعود اليه قريبا»، مكملة: «انتم ذكرتموني بأغنيات لم يسبق لي أن قدمتها على المسرح من قبل، ومنذ فترة لم يسبق لي تقديم حفلات على المسرح، ولكنني عدت أخيرا للغناء «لايف»، والحمد لله انني عدت له مجددا، وهقولكم سر، ان النهاردة من احلى حفلات حياتي، وسعيدة وأشعر انني طايرة، فجمهور الكويت دائما مختلف».

وفي ختام الحفل، قالت «الديفا» سميرة سعيد لجمهورها: «أشكركم على حضوركم الليلة، وعلى حبكم وعلى كل شيء جميل اعطيتموني اياه هذه الليلة، فهي ليلة من ليالي عمري، وأريد أيضا ان اشكر الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عرام، وإلى لقاء قريب».

وقدمت سعيد 12 أغنية في الحفل الذي احتضنته قاعة «مسرح الدراما» في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، والبداية كانت مع أغنية «هوا هوا» والتي أعادت غناءها في نهاية الحفل لتكون أغنية الافتتاح والختام، أما ثاني أغنياتها فكانت «يا لطيف»، ثم قدمت «عالبال»، واتبعتها بأغنية «غريبة»، وكانت الأغنية الخامسة «لعلمك»، واختتمت الجزء الأول من الحفل بأغنية «بشتاق لك ساعات»، بعدها أعلنت عن الاستراحة بطريقة عفوية ولا تخلو من المرح، فقالت للحضور: «عندي اقتراح تشربوا كوب ماء وترتاحوا وأنا كمان، وارجع أشوفكم بعد 15 دقيقة».

وكانت أغنية «بالسلامة يا حبيب قلبي» أول ما قدمته سميرة في الجزء الثاني من الحفل، وتلتها بأغنية «يا ابن الحلال»، وشدت بـ «محصلش حاجة» مرتين بناء على طلب الجمهور، ونتيجة مشكلة في الصوت والتي جعلتها «لا تتسلطن» - على حد وصفها- توقفت عن الغناء أثناء تقديمها «قال جاني بعد يومين»، وبعد معالجة المشكلة البسيطة على الفور، أعادت غناءها وسط تصفيق الحضور، اتبعتها بأغنية «يوم ورا يوم»، وشدت بأغنية «اه بحبك» بعدما خيرت «الديفا» الجمهور بينها وبين أغنية «بنلف».

قصة سميرة و«جدو»

حرص احد المعجبين بالفنانة سميرة سعيد ويدعى «جدو» على أن يسلمها باقة ورد أثناء غنائها، وقالت له «ممازحة»: «الورد ده كيوت اوي وفظيع، وعلى فكرة جدو بيغني حلو قوي وفظيع أغنية هوا هوا»، ثم عادت في منتصف الحفل وقالت له: «ازيك يا جدو..انت فين يا جدو؟.. شكلوا كده اداني الورد وراح، فين بعد شويه هطلعوا على المسرح عشان تسمعوا وهو بيغني هوا هوا..»، إلا أنها اختتمت الحفل دون أن يستمع الجمهور له وهو يغني، وظل «جدو» برغم كبر سنه وكهولته مصفقا لـ«الديفا» طوال الحفل.