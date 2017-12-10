أميرة عزام

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أكد الفنان زيد ناصر، قائد فرقة الجاز الأميركية «زيد ناصر» لـ «الأنباء»، أنه متألم جدا لما يشعر به أصدقاؤه الفلسطينيون والعرب بعد القرار الأخير بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وقال: هذا الأمر آلمني وأزعجني كمواطن أميركي يؤمن بأنه يوم ما ستكون هناك دولة فلسطينية، وتألمت لمشاعر أصدقائي الفلسطينيين والعرب.

جاء ذلك خلال احتفال قدمته الفرقة مساء أول من أمس في مول 360 برعاية القسم الثقافي بالسفارة الأميركية في الكويت، بحضور زوار المول الذين اجتمعوا من كل الجنسيات لمشاهدة العرض الحي والاستماع الى فن الجاز وتشجيعه.

وأضاف ناصر خلال حديثه أن البعض يظنه كويتيا أو عربيا من اسمه، لكنه أميركي مسلم، ولد في ولاية تنسي وانتقل إلى نيويورك، موضحا أنه سعيد بتواجده في الكويت بهذا المول الجميل والجمهور الداعم.

هذا، وقد تكونت الفرقة من 4 أعضاء، وهم اري رولاند عازف البيز وكريس بيارز وزيد ناصر عازفا السكسفون وقيث بالا عازف الدرمز، وقدموا 7 أغنيات أميركية ساحرة وهي قديمة جدا من الثلاثينيات والأربعينيات، حينما كان يعتبر الجاز موسيقى راقصة، ومنها أغنيات «واندرفل ورلد، بلوز، بيريود» وغيرها، إضافة الى تقديم الفرقة موسيقى ثلاث أغنيات عربية وهي «وين ع رام الله» و«البنت الشلبية» و«نسم علينا الهوى».