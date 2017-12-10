استأنفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس نشاطها الفني بعد الأزمة الصحية الأخيرة، في أعقاب الحادث الذي تعرضت له، والذي اضطرها للخضوع لعملية جراحية في ساقها.

وبدأت فارس بعقد جلسات مكثفة لاستكمال تجهيزات ألبومها الجديد، حيث استقبلت في منزلها الملحن المصري محمد رحيم، ونشرت صورة من جلسة عمل جمعتهما، وقد بدت فيها الفنانة بطلة عفوية غير متكلفة.

من ناحية أخرى، تطل ميريام فارس على جمهورها في أول حفل تحييه بعد وعكتها الصحية الأخيرة، وذلك 14 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان دار الزين في قصر المؤتمرات بإمارة العين.

وكانت فارس قد شاركت الفترة القليلة الماضية متابعيها عبر صفحتها الشخصية على «إنستغرام»، بصورة حديثة لطفلها جايدن، واخــتـــــارت لطفــلهــا زي أمير، وعلقــت على الصورة قائلة: «هاشلة بـــربـــــارة والــقـمــح بــــالمغــارة، مع أميـري الصغير»، وظــــهـــر طفلها وهو يمشي ويلهو بسيارته عبر جهــاز تحكم في يده، لكنهـا حــرصت عــلى إخفاء وجهه، حيث إنها سبق وأعلنت أنها لن تنشر صورا له مجددا خوفا عليه من الإصابة بالحسد.