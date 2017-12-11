يترأس المخرج عبدالله عبدالرسول لجنة التحكيم في مهرجان المسرح العماني بدورته السابعة، والذي تقيمه وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان الشقيقة وتنطلق انشطته 17 الجاري وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من المسرحيين العرب للمشاركة في عضوية اللجنة، وسوف تتنافس على جوائز المهرجان الفرق المسرحية العمانية التالية: فرقة تكوين المسرحية تقدم مسرحية «خيارات في زمن الحرب» وفرقة تواصل تقدم مسرحية «شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم»، وفرقة السلطنة تقدم مسرحية «مفقود»، وفرقة الصحوة تقدم مسرحية «الرحي»، وفرقة صلالة تقدم مسرحية «الندبة»، وفرقة الرأي تقدم مسرحية «ساعات رملية»، وفرقة الرستاق تقدم مسرحية «برمودا»، وفرقة مسقط الحر تقدم مسرحية «على يمين الملك».

وسيقيم المهرجان دورات تدريبية في مجال المسرح ومعرض السينوغرافيا وبرنامج مقهى المسرح وندوات تطبيقية مسرحية وحلقات نقاشية عن الدراما العمانية ومؤتمرات صحافية، ويستضيف المهرجان العرض المسرحي الفلسطيني «ثلاثة في واحد».