فاجأت الفنانة السورية ​أصالة​ متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة شديدة اللهجة وجهتها إلى «الموبايل»، واستطاعت من خلال صياغتها وخلفيات الجمل التي استخدمتها أن تحول سلبيات كاميرا الهاتف إلى قضية يعانيها العصر الحالي.



وجاء في الرسالة: «بسبب هذا الغبي (الهاتف) أصبحت سعادتنا منقوصة وقلقة وأصبح هذا الشيء بمنزلة رصاصة نصيب بها أنفسنا مع كل من نحب، فنصاب بارتياب مع قلق مع انفصام مع استمتاع بالفضائح و«يا عيني لو نحنا أبطالها»، أنا واحدة من كثيرين لا يعرفون إلا أن يكونوا ما يشعرون، أضحك كثيرا وكأني لم أعرف الحزن، وأبكي كأني لن أعرف بعد الآن الابتسام، واضحة بغباء، أكتم ولا أكذب، وعندي جنون وعندي ثقة وعندي محبة وعندي عداء وعندي لؤم وعندي كل ما عند الكثيرين، وأريد أن أفرح بلا قلق، ولا أريد أن أصاب بارتياب «مين عم يصور»، بدي عيش عادي لو فرحت بدي أطلع فوق الكنب حافية وكمان عم برقص، أو أقعد عالأرض وآكل فستق حلبي «مثلا»، ونقعد مرة نحاسب بعض، نتعاتب ونتمازح ونتصالح وبكل هدول نحنا صادقين مركزين وعم نعيش حقيقة كل شعور، من غير الموبايل والكاميرا بالموبايل أكيد نحنا بشر أحسن، لأننا ربطنا وجودنا ببطاريته، ويا الله لو فضيت قاطعوا هذا الشيء على الأقل بإهماله في الساعات التي لا تعوض، عيشوا الحقيقة ووثقوها بالتعبير عنها فيما بعد، ماحدا مهتم يشوف على موبايلنا صورنا حتى ولو مع الملوك ومع الرؤسا، عم نتوحد ونتبلد بسبب هالموبايل وهالكاميرا اللي بالموبايل، عيشوها لتعرفوا كيف بتنحس وكيف عنها لازم ينقال، ولا بس بدكم تصوروها ! والله سرق سعادتنا هالموبايل وبهدلتنا الكاميرا اللي بالموبايل».



ومن جهتها علقت النجمة المصرية ​غادة عبدالرازق​ على هذه الرسالة بـ «للأسف حقيقة».