سماح جمال

قدم الفنان التونسي صابر الرباعي ليلة فنية لا تنسى، ليس فقط لجمال وقدرات صوته القوية، بل لعفويته وشخصيته المرحة التي كانت ظاهرة للحضور في حركاته وحديثه وردوده التي لم تخل من خفة الظل وسرعة البديهة.



وأحيا الرباعي امس الأول حفلا أقيم في قاعة «مسرح الدراما» بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وسط حضور جماهيري كبير، وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو قيس المليتي، واستهل الرباعي الحفل بأغنية «يا اغلى»، واتبعها بأغنية «يا عسل»، وقال للحضور انه سيقدم لهم أغنية طرحها في العام 2004 واعتبرها من ضمن احلى الاغاني الرومانسية التي قدمها وهي أغنية «شارع الغرام»، ووسط تصفيق الجمهور قدم «عزة نفسي»، وتلاها بـ «عالطاير»، ثم مزج بين مجموعة من اشهر أعماله بغناء مقاطع منها وهي «مثلت الحب عليا، روح الله يحميك، عد حبايبك»، بعدها قدم «خلوني»، تلاها بـ «يا دلولة عليك نموت»، واختتم الفقرة الأولى من الحفل بأغنية «بزيادة».



عقب الاستراحة عاد الرباعي لجمهوره بأغنية «ببساطة»، بعدها تحدث للجمهور عن تقديمه لأغنيته الجديدة «جرحي ماشفى»، وشدا بعدها بـ «عز الحبايب»، وغنى «اتذكرك»، ثم قدم إهداء للشعب الفلسطيني بأغنية «يا طير الطاير» وسبقها بحديثه للحضور فقال: «لا بد أن نتذكر الوضع الحالي لأهلنا في فلسطين، وسنبقى معكم وندعمهم بصورة كاملة وستبقى القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى»، مشيرا الى انه يحضر أغنية جديدة لدعم القضية الفلسطينية، وشارك الحضور جزءا من كلماتها وهي «ولازم يوم تطل الشمس وتتحرر يافا ونابلس...»، وكان الجمهور بعدها على موعد مع أغنية «اتحدى العالم»، واتبعها بأغنية «سيدي منصور» وجاء ختام الحفل بأغنية «برشا».



وكان الرباعي قد تحدث في بداية الحفل لجمهوره، قائلا: «مساء الخير والحب والسعادة الدائمة لكم ولدولة الكويت، وان شاء الله نقضي أوقات حلوة برغم الظروف الصعبة ولكننا نستمر بوجود الأمر»، وأشاد بالصرح المعماري لـ «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، وأكمل: «سعيد أنا والفرقة الموسيقية بهذه الدعوة، وأتمنى أن تتكرر».

صابر لجمهوره: «مينفعش أغني.. آه لو لعبت يا زهر»

طلب احد الحضور من الفنان صابر الرباعي أن يغني أغنية «اه لو لعبت يا زهر» للفنان المصري احمد شيبة، والتي سبق ان قدمها الرباعي في مناسبات سابقة، إلا انه قال له «ينفع نغنيها هنا.. لا مينفعش».

دخول صابر للكواليس بصورة متكررة

ظل السبب وراء دخول صابر الرباعي كواليس المسرح غامضا وغير مبرر، خاصة انه كان ينسحب فجأة من على الخشبة ولمدة ثوان ثم يعود، وخلال احدى هذه المرات قام بإحضار هاتفه النقال والتقط فيديو وصورا مع الجمهور.