مفرح الشمري

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عقد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآدب د.بدر الدويش مؤتمرا صحافيا صباح امس للحديث حول الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي، بمشاركة مدير إدارة المسرح بالمجلس ومدير المهرجان أحمد التتان، بحضور وسائل الإعلام وعدد من المسرحيين الكويتيين.

في بداية حديثه أكد الدويش مكانة وأهمية مهرجان الكويت المسرحي، وأنه حجز لنفسه مساحة متميزة في خارطة المهرجان الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح ملتقى للتجارب المسرحية الرائدة، ولقاء لتبادل الخبرات بين المسرحيين الكويتيين والخليجين والعرب، وأيضا لاكتشاف المواهب الشبابية التي تلفت الأنظار كل عام، وقال: إن ما حققه المسرح في الكويت نتيجة حتمية لبدايات المسرح في الخمسينيات، معربا عن تفاؤله بالشباب الواعد القادر على قيادة الحركة المسرحية في الكويت.

من جانبه، استعرض مدير المهرجان أحمد التتان خريطة انشطة الدورة الحالية، وبدأ بالعروض المسرحية المشاركة في المنافسة الرسمية من فرق مسرحية اهلية وقطاع خاص وهي:

مسرحية «ليلة ربيع وقمراء» لشركة المهندز للإنتاج الفني، تأليف فطامي العطار وإخراج ناصر البلوشي، ومسرحية «صالحة» لفرقة مسرح الشباب، تأليف وإخراج احمد العوضي، ومسرحية «غفار الزلة» لفرقة مسرح الخليج العربي، تأليف محمد المهندس وإخراج عبدالله العابر، ومسرحية «أمكنة اسماعيل»، لفرقة المسرح العربي، تأليف هوشنك وزيري وإخراج احمد الشطي، ومسرحية «موعد مع» لفرقة المسرح الشعبي، تأليف وإخراج خلف العنزي، ومسرحية «هلوسة» لشركة سوبر ستار للإنتاج الفني، تأليف وإخراج انتصار الحداد، ومسرحية «الرحمة» فرقة المسرح الكويتي تأليف عبدالأمير الشمخي وإخراج د. مبارك المزعل.

وذكر التتان أن هناك ندوات تطبيقية ستعقب كل عرض مسرحي في مسرح الدسمة، بالإضافة الى الندوات الفكرية، الأولى بعنوان «عبدالحسين عبدالرضا - لمسة وفاء» ويشارك فيها كل من د.فيصل القحطاني، د.محمد عبدال، د.جاسم الغيث، وتدير الندوة أمل عبدالله، اما الندوة الفكرية الثانية فستكون بعنوان «الفرجة المسرحية» ويحاضر فيها كل من د.محمد المهنا د.سعيد كريمي، ويدير الندوة د.أحمد صقر.

وحول الورش الفنية التي ستقام على هامش المهرجان، قال التتنان إن هناك ثلاث ورش فنية تقام خلال الفترة من 13 الى 18 الجاري هي: «ورشة الأزياء الفانتازية للمسرح» ويقدمها بشار الياسين، ورشة المكياج المسرحي والسينمائي والتلفزيوني وتقدمها عبير الهديب، ورشة السينوغرافيا ويقدمها مشعل الموسى.

وأما فيما يخص المكرمين في هذه الدورة، فاشار التتان الى انه تم اختيار عدد من المسرحيين الكويتيين والخليجيين وسيتم تكريمهم في حفل الافتتاح تقديرا لجهودهم المستمرة في مجال المسرح وهم:

علي جمعة، صالح الحمر، سالم اسماعيل، فيصل العميري، فيصل بوغازي، خالد أمين، محمد ياسين «بابا ياسين» من البحرين وحسين المفيدي.

وأما جوائز المهرجان فهي موزعة كالتالي: جائزة لأفضل عرض مسرحي متكامل، جائزة لأفضل مخرج مسرحي، جائزة لأفضل مؤلف مسرحي، جائزة لأفضل ممثل دور أول، جائزة لأفضل ممثلة دور أول، جائزة لأفضل ممثل دور ثان، جائزة لأفضل ممثلة دور ثان، جائزة لأفضل ديكور مسرحي، الإضاءة، مؤثرات صوتية، أزياء، بالإضافة الى جائزة «الأنباء» لأفضل ممثل واعد ولأفضل ممثلة واعدة، وجائزة منصور المنصور من فرقة مسرح الخليج لأفضل مخرج وجائزة كنعان حمد من فرقة المسرح العربي لأفضل ممثل دور أول.

يذكر أن حفل الافتتاح من اخراج نجف جمال وتأليف عبدالله الرويشد.