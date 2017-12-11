نافس الفيلم الكويتي «سرب الحمام» في مهرجان دلهي السينمائي 2017 أكثر من 100 فيلم من 54 دولة مشاركة منها 20 فيلما في المسابقة العربية، وفاز بجائزتي «أفضل مخرج» و«أفضل فيلم» وتم تكريم كل الفرق المشاركة بدروع تذكارية، حيث تسلم درع التكريم المشرف العام للفيلم احمد الأميري بالنيابة عن الفريق المشارك.

وأعرب الفنان داود حسين عن سعادته بهذا الفوز الكبير في مهرجان دلهي قائلا: ما قدمناه في هذا العمل يعتبر نقطة في بحر العطاء الذي أخذناه من الكويت الحبيبة، ومنذ اللحظة الأولى في العمل بهذا الفيلم كنت على يقين بأننا سنرتقي منصات التتويج، وهذه هي البداية فقط، واتمنى أن يحوز الفيلم استحسان الجمهور وحصد أكبر عدد من الجوائز والتكريمات لأنه فيلم وطني بكل ما تحمله المعاني.

من جانبه صرح المخرج رمضان خسروه: جاء هذا الفوز نتيجة اجتهاد كل العاملين في الفيلم من فنانين وفنيين، ولولا دعم الشيخة انتصار سالم العلي الصباح المتواصل لدفع عجلة السينما لما كان هذا التتويج الذي اعتبره مكملا لما توج به فيلم «حبيب الأرض» في السنتين الماضيتين.



وأضاف: لولا جهود وفكر مؤلف «حبيب الأرض» رازي الشطي ومؤلف «سرب الحمام» لطيفة الحمود اللذين هما نتاج وأعضاء الفرقة السينمائية الاولى لما كنت أستطيع أن ابحر في خيال الصورة السينمائية واجسدها بتلك الطريقة.

وكان مهرجان دلهي يضم 4 مسابقات، المسابقة العالمية للأفلام الروائية الطويلة والمسابقة العربية للأفلام الروائية الطويلة والمسابقة الإقليمية للأفلام الروائية الطويلة ومسابقة عالمية للأفلام القصيرة، وشهد «سنتر بارك» حفل الختام في الهواء الطلق بالقرب من أكبر سارية لعلم الهند في الهند، وكانت أجواء مهرجان دلهي مليئة بالفعاليات والعروض السينمائية من شتى أنحاء العالم، وتضمنت المنافسة في مسابقة الأفلام العربية فيلم «سرب الحمام» للمخرج رمضان خسروه وبطولة داود حسين والفيلم السوري «الأب» للمخرج باسل الخطيب وبطولة أيمن زيدان وفيلم «رد القضاء» إخراج نجدت انزور وغيرها من الأفلام التي كانت تنافس على الجوائز.