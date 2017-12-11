تستعد النجمة مي عز الدين لخوض سباق الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد بعنوان «رسايل»، يشاركها في بطولته الفنان خالد سليم وعدد كبير من الفنانين.



وأكدت تقارير صحافية، نقلا عن مصادر داخل العمل، أن مي وافقت على تخفيض أجرها عن المسلسل، ليصل إلى 10 ملايين جنيه بعد أن وصل أجرها إلى 15 مليونا العام قبل الماضي، وكان ذلك هو شرط الشركة المنتجة من أجل إنتاج العمل وعرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل «رسايل» مؤجل من العام الماضي، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين وخالد سليم، كل من نشوى مصطفى، أحمد حاتم، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغني ومحسن منصور.



يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل «وعد» الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشاركها في بطولته الفنان الشاب أحمد السعدني.