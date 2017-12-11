دلال العياف

عبر النجم أحمد إيراج عن سعادته بالمشاركة الأولى لفيلمه «حاتم صديق جاسم» ضمن أنشطة مهرجان دبي السينمائي، وقال: الفيلم هو أول طفل لي في مجال التأليف والإخراج وهو مشروع تخرجي في الجامعة، وعندما بنيته كنت حريصا على أن يكون بمستوى عال و«بروفيشينال» لينافس في المهرجانات بعد انتهاء دوره في الجامعة.

وتابع إيراج: الحمد لله حصل «حاتم صديق جاسم» على شهادة تفوق ودرجة نهاية على مستوى الدراسة، والآن أود أن أحصد النجاحات بمشاركته في مجموعة من المهرجانات، مضيفا: الفيلم مدته 23 دقيقة، ويعتبر روائيا قصيرا، وأنا سعيد بأنه سينافس في «دبي السينمائي»، هذا المهرجان الكبير على مستوى الشرق الأوسط، وإن شاء الله يحوز رضا الجمهور في مختلف بقاع الأرض.

وأردف: قصة الفيلم حساسة جدا، وتدور أحداثه حول كلمة «الموت» التي نرضى بها لكننا نخافها، ولكن بمنظور كوميدي خفيف لكي أوصل رسالتي الى المشاهد، فالفيلم يندرج تحت مسمى «الكوميديا السوداء»، حيث إنه يبدأ بكوميديا وينتهي بقمة التراجيديا.