مفرح الشمري

Mefrehs@

وسط حضور فني واعلامي كبير اكتظ به جامع «الجوهرة» بحي الياسمين في العاصمة السعودية الرياض، احتضنت مقبرة «بنبان» جثمان رمز الفن الاصيل ابوبكر سالم الذي وافته المنية اول من امس عن عمر ناهز 78عاما، ليعيش بعدها الوسط الفني والثقافي العربي ليلة حزينة وصدمة كبيرة باعتباره إحدى القامات المضيئة في الساحة الفنية الخليجية والعربية على مدى 6 عقود.

ونعى المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر الراحل ابو بكر سالم بكلمات حزينة حيث قال لـ «الأنباء»: «بو اصيل الله يرحمه كان علما في الغناء والشعر وكان من اعز الاصدقاء نسأل الله المولى عز وجل ان يلهم اهله الصبر والسلوان ويدخله فسيح جناته».

اما الشاعر المخضرم بدر بورسلي فقال: الراحل الكبير ابو بكر سالم بلفقيه لن يتكرر لا صوتا ولا اخلاقا ولا ثقافة، وهو موسوعة شعرية ووفي لاصدقائه بشكل لا يوصف، وكانت ابتسامته لا تفارق محياه في لقاء احبته.

واشار الى انه لم يحالفه الحظ بالكتابة له وان يقدم له شعرا يليق بقامته الفنية العالية رغم قربه منه وصداقته التي يعتز بها.

من جانبه، قال الملحن والمطرب القدير د.عبدالرب ادريس: الله يرحمه ويغفر له، كان من القمم الفنية في الوطن العربي وخسارته كبيرة ولكن لا راد من قضاء الله وقدره.. تعازينا لاسرته الكريمة والى محبيه في الوطن العربي.

أبوبكر سالم.. والكويت

في جميع حواراته التلفزيونية يذكر الراحل ابو بكر سالم فضل الكويت واهلها عليه الذين احتضنوه وفتحوا آفاقه على الفنون الخليجية بعد ان زارها للمرة الاولى في الستينيات قادما من بيروت بدعوة من النادي العربي بعد حصوله على بطولة الدوري، وكانت لديه اغنية واحدة وهي «طار طيري»، ويومها تعرف على الفن الكويتي العريق عن قرب وعلى تراثها من خلال اغاني «يا معيريس» و«توني عرفتك» و«بوقذيلة»، الأمر الذي جعله بعد عودته الى بيروت يسجل اغاني باللون الخليجي مثل «24 ساعة» وغيرها وسجل اول اغنية من لحن كويتي مع الملحن يوسف المهنا وكانت بعنوان «مجروح واللي جرحني غالي».

الراحل ابو اصيل دائما يصف اهل الكويت بأهله فكتب لهم اغنية «شلني ع الكويت» و«عيدي ياكويت»، حيث غنى تلك الاغاني على مسرح سينما الاندلس عام 1989.

ومن جهته، عبر الفنان القدير محمد المنصور عن حزنه الشديد برحيل أحد أعمدة الغناء العربي وأحد أعمدة الثقافة والشعر الذين لن ولم يتكرروا في الوطن العربي.

وعبر عدد من النجوم عن حزنهم لرحيل ابو بكر سالم من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رحيل «ابو اصيل» المطرب الانسان الذي يحبه الجميع لأنه «حبيب الكل».

المطرب راشد الماجد سأل الله تعالى أن يتغمد الراحل أبو بكر سالم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، كما أنه نعاه بمقطع فيديو، غنى فيه: «أي والله أبكي ودمعتي تجرح الموق أبكي على إللي راح»، بينما غردت المطربة الإماراتية أحلام عن الراحل أبو بكر سالم قائلة: وترجل الفارس ورحل عنا ودعنا ابونا الغالي أبو بكر سالم بالفقيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل مثواه جناتك جنات النعيم، اللهم عامله بما انت أهله ولا تعامله بما هو أهله، فلنوحد الدعاء لأبينا، فيما غردت المطربة نوال الكويتية بأنه مع رحيل أبو بكر سالم رحل الفن الأصيل.

بينما أكدت المطربة بلقيس فتحي أنها مصدومة من خبر سماعها لوفاة أبو بكر سالم، وأشارت إلى أن رنة صوته ستظل باقية في الأذهان للأبد،

وذكرت المطربة أصالة الراحل أبو بكر سالم بأنه كان كريما وطيبا ورحوما، واكتفى المطرب حسين الجسمي بنشر صورة للراحل، وكتب معها: «وداعا أبو أصيل»، بينما سأل المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله الله تعالى أن يسكن الراحل أبو بكر سالم فسيح جناته.

اما المطرب الشاب فؤاد عبدالواحد فأكد أن أبو بكر سالم رحل بجسده ولكن سيظل باقيا بصوته، بينما وصفه رابح صقر بأن الراحل كان هرما موسيقيا، ودعا له بالرحمة والمغفرة.