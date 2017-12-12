انضمت الفنانة اللبنانية ريتا حايك الى فريق عمل فيلم «يونس»، الذي يقوم ببطولته النجم المصري أحمد عز، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وذكرت تقارير صحافية أن مخرج الفيلم أحمد علاء يباشر ترشيح باقي أبطال الفيلم، الذي يضم حتى الآن باسل خياط ومحمود حميدة، فيما سيتم اختيار فنانة أخرى للمشاركة في العمل الذي كتبه محمد سيد بشير، وسيتم تصويره في أكثر من بلد.

هذا، وسيقوم عز بتصوير الفيلم خلال الشهر الجاري في محاولة للانتهاء منه بالكامل قبل بداية تصوير مسلسله الدرامي الجديد «أبو عمر المصري» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.