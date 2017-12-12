مشعل العروج وفهد الناصر «سلموا لي روحهم ورجعنا مثل أول».. وعلي نجم سبّاق.. والجميع يعرف أنه «بروفيشنال»





سماح جمال

كان مستمعو إذاعة «مارينا اف ام 90.4» على موعد في حلقة احتفالية بألبوم الفنان نبيل شعيل في برنامج «ريفريش» مع الإعلامي علي نجم، وعلى مدار ساعتين استمتع المستمعون بأسرار صناعة ألبوم «نبيل شعيل 2018» وكواليسه مع استعراض الاغنيات الخمس التي تضمنها «الميني ألبوم»، كما تحدث الفنان نبيل شعيل عن عودته الى التعاون مع الملحن مشعل العروج والشاعر خالد المريخي، فقال «عندما تعرضت لعارض صحي مؤخرا كان اول من تواصل معي الشاعر خالد المريخي، وكنا وقتها في عز الخلاف، ولكن الناس الأوفياء لا يمكن ان ننساهم، وتزامن هذا مع عودة التعاون بيني وبين الملحن مشعل العروج، ودخل بالخط الملحن فهد الناصر وهذا «العضيض» هو الذي اصر على ان يكون مشعل معنا في هذا الألبوم».

ولفت شعيل في حديثه الى ان الملحن فهد الناصر والملحن مشعل العروج لم يطلعا على اعمال بعضهما بعضا، حتى يعطي هذا الغموض نوعا من الانسيابية في العمل.

وقال اردت ان اكون انا الحكم بين الطرفين في عملية التنسيق بينهما، ومن الآن وصاعدا سيظل مشعل وفهد معي في كل اعمالي القادمة مع دخول ضيف جديد بينهما يقدم لحنا، فهما اصبحا بمنزلة جناحين لي.

وأريد هنا ان اقول شهادة بحق الملحن فهد الناصر الذي أصر على ان يكون مشعل العروج معنا في الألبوم.

وفهد الناصر أعجز عن شكره فهو كافح وضحى لأجلي، وأعطى هذا البلد الكثير وكان يفترض ان يكون معي في هذا البرنامج، ولكنه حاليا يقوم بعمل ملحمة حب لهذا الوطن.

واكد الفنان نبيل شعيل انه حرص على تنفيذ هذا الألبوم بنفسه، فقال كنت في فترة «كنت تارك الحبل على الغارب» ولكن هذه السنة كنت «قاعد قعدة» وقمت بنفسي بالتسجيل، وخاصة انه بعدما تعرضت لعارض صحي مؤخرا كنت في فترة عصيبة ولكن لله الحمد عندما ردت لي صحتي واصبحت في حال افضل كنت في البداية مترددا في ان اسافر ولكن لله الحمد.

واردف قائلا: وأشعر في هذا الالبوم بانني واثق من العمل وهناك رجال ورائي، وراض عن العمل وفخور به.

كان هناك امر يحفزني لان اقدم اغنية وطنية بمناسبة رفع الايقاف الرياضي عن الكويت «ازرقنا باقي شالوه شالوه»، وأريد ان اشكر الوزير خالد الروضان الذي كان معنا اثناء تسجيل الاغنية حتى ساعات الفجر، وخرج من الاستديو لتسلم كتاب رفع الايقاف، وتحية لكل فريق العمل، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وطبعا ابونا، الله يحفظه، سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، الذي سعادته بأن عيالنا يرجعون يلعبون مرة ثانية، وأتذكر انه اثناء غنائنا في احدى المناسبات الرسمية التي قمنا بالغناء فيها كان سألني عن حالتي الصحية وقلت له يكفيني ان ارى ابتسامة سموك تجعلنى آتي حتى لو كنت سآتي «حابي».

هذا واشاد شعيل بجيل الفنانين الشباب، فقال: انا مستمع جيد لهم، واشكرهم على جرأتهم وهم مستمرون بمجهودهم الشخصي، واقول لهم استمروا.

وكشف شعيل عن كواليس صناعة اغاني ألبومه، وكانت البداية مع أغنية «عالم احبابي» فقال: اثناء تواجدي في القاهرة لتسجيل اغاني الألبوم اقترح الملحن مشعل العروج عملا مع الشاعر خالد المريخي، وقال لي العروج انه لحن الأغنية على وزن اغنية «راحت وقالت»، وقلت له انني متحمس للفكرة واريد ان تكون العودة لي في هذا الالبوم مع الأسماء القوية، وبرغم انشغال المريخي بأمور خاصة قام بالعمل عليها لتولد اغنية «عالم احبابي».

وتابع قائلا: اما اغنية «سرينا» فقد كانت في البداية «رومبا» ولكن في اخر لحظة غيرنا الاتجاه الى الايقاع الشرقي، ولم التق بالشاعرة رحاب ومن عرض علي النص كان الملحن مشعل العروج وهنا اعجبت بالأغنية واخترتها، وكنت سعيد ان هذه الشاعرة في بداية طريقها وتكتب بهذه الموهبة، كما نفى ان يكون اختياره لأغنية «سرينا» لتكون منافسة لأغنية «ما اروعك» مؤكدا أن الأغنية الناجحة لا يمكن منافستها ولا يسعى لتقليدها وانه عند نجاح عمل له يحاول ان يخرج بعمل جديد اخر بعيدا عنه تماما.

واكمل حديثه، فقال: اغنية «قهوة شمالية» لست متوجها بها لشريحة معينة بل قمت بتقديم مجموعة اغنيات لارضاء جميع الاذواق.

اما اغنية «وقف شويه» فقال عنها: هذه الأغنية سلسة واحببت انها من كلمات احمد بن ظاهر ومنذ فترة كان يفترض ان نعمل معا وكنت من فترة اريد ان اعمل معه وكانت تتعرقل، وفي مرحلة التنفيذ كانت «قرفتها حلوه» اثناء مرحلة التنفيذ. وعندما جاء دور اغنية «طيب الله ثراه» قال: الكثيرون استغربوا ان الشاعر سعد المسلم هو الذي كتب هذه الاغنية لدرجة ان البعض شكك في ذلك كونه بعيدا عن اسلوبه، وصحيح ان الموزع مدحت خميس هو من قام بتوزيع الاغنية الا ان الشاعر عبدالله العماني كان له دور في وضع اساس الأغنية.

واكد الفنان نبيل شعيل انه اراد ان تغلب روح اغانيه القديمة الكلاسيكية على هذا الألبوم، ولذلك اختار ان يكون توزيعه بالكامل مع الموزع مدحت خميس، وبطريقة معينة.

وتم في الحلقة استعراض عدد من المقاطع الموسيقية التي تلخص تعاون الفنان نبيل شعيل مع فهد الناصر، مشعل العروج، وعلق عليها الفنان نبيل شعيل، قائلا: كلاهما صناع اغنية ولا يلحقون الأغنية الناجحة وهذا ما يجعلهم مختلفين عن الآخرين.

واشار الى ان طريقة «الميني البوم» باتت هي المتبعة في عملية طرح الألبومات مؤخرا، وتتيح لهم الفرصة حتى يقدمون الأعمال بصورة مركز اكثر كما كان الحال في الأعمال التي كانوا يطرحونها في السابق، واكد على ان الخيار له اذا اراد ان يطرح الأغنيات بصورة «ميني البوم» او حتى بطريقة «السنغل».

ونفى الفنان نبيل شعيل ان يكون لديه توقع للأغنية التي ستكون Hit أو «الاغنية الضاربة» في البومه، وفسر قائلا: فمن الصعب في هذه الايام ان نعرف الاغنية التي ستنال اعجاب الجمهور من عدمه، ولا احدد لان عندي اليوم اثنان من افضل الملحنين في الكويت هما مشعل العروج وفهد الناصر، وما اقدر اقول اي اغنية سوف تنجح، والاغاني منذ ان طرحت وهي تتزاحم على النجاح وهذا دليل على انها ناجحة وستترك اثرا لدى الناس.

وحول ردود الفعل على الألبوم، قال: ردود الفعل ايجابية حتى الآن، لدرجة أنها فاقت توقعاتي، واعتقد ان الأمر سيكون اكبر بعدما يستمع الجمهور له بكثرة واعتقد ان هذا سيكون سر الألبوم فكلما استمعوا له اكثر سيتعلقون به لكمية المشاعر والاحاسيس الشجية فيه، فصحيح انه يعتبر «ميني البوم» ويتضمن خمس اغنيات فقط، الا ان فريق العمل الذي تعاون معي في هذا الألبوم ووجدت حالة من التنافس العالية، ولا اخفيكم سرا انني عملت على اساس خطة عمل قوية وهجومية.

أما أسباب عودته للتعاون مجددا مع الملحن مشعل العروج بعد فترة غياب طويلة، فقال: اعتقد ان الفضل هنا يجب ان يُنسب للملحن فهد الناصر وهو من اقترح الامر، وكلاهما كان راغبا بالعودة الى العمل معا في البومي.

وردا على سؤال «الأنباء» حول ما اذا كان تأثر أكثر بمشعل العروج او فهد الناصر، في هذا التعاون، قال: كلاهما «سلموا لي روحهم ورجعنا مثل اول»، وانا تركت فترة شغلي ولكن الان انا رجعت مثل اول مسؤول عن كل تفاصيل في العمل الذي أقدمه.

اما عن الدافع وراء اختياره لإطلاق البومه من خلال اثير اذاعة «مارينا اف ام»، فقال: علاقاتي ممتازة مع الجميع وكلهم أحبابي، ولكن علي نجم هو السباق وكان اول من بادر وتواصل معي والجميع يعرف أنه «بروفيشنال»، وفي الفترة القادمة سيكون عندي عدد من اللقاءات والمقابلات في مختلف المنابر والوسائل الاعلامية.

ونوه نبيل شعيل الى انه سيتواجد في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة في الـ 29 من الشهر الجاري، في احتفالية رسمية من تنظيم وزارة الترفيه.

ومن ناحيته صرح الإعلامي ومقدم برنامج «ريفرش» علي نجم في حديثه مع «الأنباء» عن اختيار الفنان الكبير نبيل شعيل له لإطلاق البومه، فقال: المسؤولية كبيرة جدا بأن يختار فنان بحجم نبيل شعيل أن يكون ظهوره الإعلامي الأول معي، وبعد اقل من 24 ساعة من صدور الالبومه هو تأكيد منه على احقيتي بذلك، ولكن لله الحمد لدي ما يكفيني من الثقة بالصرح الاعلامي الذي اعمل فيه وهو «مارينا أف ام»، وبأن معلوماتي وخبرتي التي اكتسبتها تجعلني اهلا لهذه الثقة خاصة أن اهتمامي كما يعرف الجمهور والفنانون هو بالساحة الفنية والغنائية في الخليج والوطن العربي والعالم.

واردف قائلا: فكوني انسانا مطلعا فلا احب ان يطوفني شيء، وفي ظل وجود الكثير من المنافسين على الساحة الاعلامية فلن اسمح لاحد بأن يأخذ شيئا انا شاطر فيه او يقوم بعملي بالنيابة عني، او يسبقني عليه واليوم لو لم يكن الفنان نبيل شعيل في برنامجي لإطلاق البومه كنت «راح اسكر هذه السنة وانا زعلان»، ولكن بوجوده استطيع أن اضع جملة لنهاية العام 2017 وهي «ما تغلبني انا اغلبك».

واكمل نجم حديثه، قائلا: كما أننا لا يجب أن نغفل الدور الذي تلعبه الاذاعة في انتشار الأغنيات ونجاحها، وردود فعل المستمعين على الأغنيات، والتصويت على افضل اغنية، وكوني مذيعا اذاعيا تمنحني هذه المعادلة الثقل المطلوب لجعلي «اطق باب» اي فنان ليكون طرح البومه من خلالنا.

مصير أغنيته مع عبدالرب إدريس

كشف الفنان نبيل شعيل مصير الاغنية التي سبق له أن صرح بانها ستجمعه مع الشاعر بدر بورسلي والملحن د.عبدالرب ادريس، فقال: بصراحة بعدما احترق استديو الفنان عبدالرب ادريس، «ما له خلق احد»، وهنا توقفت الأغنية وبالنهاية هو دكتور وله مكانته وكنت في يوم من الايام تلميذه ويجب الا نفرض على الناس ما لا يستطيعون ان يقوموا به.

محمد فؤاد.. والفاتورة

ذكر الفنان نبيل شعيل أنه اثناء تواجده في القاهرة لتسجيل الألبوم ذهب لأحد المطاعم هناك والتقى الفنان محمد فؤاد، واصر الاخير على ان يدفع الفاتورة.