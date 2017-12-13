بشار جاسم

يستعد المخرج صاحب البصمات الجميلة بالدراما محمد القفاص لدخول أول أيام تصوير مسلسل «عطر الروح» مع النجمة هدى حسين والعمل من تأليف علاء حمزة، حيث اجتمع الثلاثة في مسلسل «حياة ثانية» الذي لاقى استحسان الجمهور.

و«عطر الروح» بطولة نخبة من النجوم منهم: هدى حسين، عبدالمحسن النمر، حسين المنصور، محمد العجيمي، عبير احمد، محمد صفر، عبدالله البلوشي، عبدالله الطليحي، الهام علي، سلوى الجراش، أمل العنبري، أسامة المزيعيل، خالد المفيدي، اوس الشطي، والعديد من الفنانين.

وفي تصريح خاص وحصري لـ «الأنباء» يقول القفاص: «نجاحي مع هدى حسين في «حياة ثانية» يولد صعوبة للعمل القادم، خصوصا مع نفس البطلة ونفس الكاتب، فنحن نبحث عن المختلف ونسعى الى أن نقدم شيئا مختلفا عن الذي قدمناه، وأنا شخصيا أسعى الى أن اقدم صورة إخراجية مختلفة عن «حياة ثانية» بأحداث جديدة».

ويضيف: «النجاح يعتبر موضة ومو كل موضة تنجح، وأقصد بالموضة الشيء الجديد والذي يضرب مع المشاهد أحيانا، فالمغامرة مطلوبة وأحيانا تخوف، وعملنا في «عطر الروح» توليفة بتوزيع الأدوار على الممثلين وغير متوقعة على المشاهد، وأنا في كل تجربة إخراجية أحاول أن أضيف شيئا جديدا، لكن لا استطيع أن أهرب من روحي كمحمد القفاص».