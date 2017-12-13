أقام المعهد العالي للمعهد الموسيقي يوم أول من أمس حفلا موسيقيا لعازفة البيانو العالمية اليابانية جوانا ايواساكي، وذلك بالتعاون مع شركة «ياماها ميوزيك جلف» والشركة الدولية، والتي تضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية اليابانية والعالمية، واتسم أداء العازفة بتناغم في العزف وخيال في التنوع خلال مقطوعاتها الموسيقية، بمصاحبة مجموعة من العازفين الموسيقيين، حيث تفاعل وانسجم معها الحضور، وبعدها أقيمت ورشة عمل لطلاب وطالبات المعهد مع العازفة العالمية اليابانية كنوع من الدعم والتشجيع لهم، وتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية في العزف على آلة البيانو.

من جانبه، قال عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.محمد الديهان: بدأ المعهد الموسيقي أنشطته الفنية منذ 23 نوفمبر الماضي بتقديم حفل لنخبة من أساتذة وخريجي المعهد، الذين أبدعوا في عزف المقطوعات العالمية من خلال رباعي وخماسي على مجموعة من آلة الكلارنيت بأنواعها المختلفة من قبل عدة موسيقيين بينهم د.علي فؤاد، د.أحمد الدريويش، شيرين شكري، حمد العنزي، منصور خليفة، بمصاحبة عازفة البيانو «فييرا» وبمشاركة عازف الإيقاع مؤمن مجدي.

وأضاف الديهان: يحرص المعهد على إقامة الأنشطة والورش الموسيقية التي تساهم في صقل مواهب الطلبة، وهي مستمرة طوال العام الدراسي الجاري، ويأتي ذلك بدعم مستمر من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي، دعما وتشجيعا لتنمية مهارات الطلبة وإبراز مواهبهم ورفع مستواهم العلمي والفني الأكاديمي.