دلال العياف

بعد نجاح حافل ومشوار طويل جمع الملحن القدير مشعل العروج مع بلبل الخليج الفنان القدير نبيل شعيل بسلسلة غنائية رائعة أثرت فينا، ومنها «راحت وقالت، فتان، كذبوا، ما أنساك، قولوا لها» وغيرها من الأعمال التي لاتزال خالدة وتردد بين الجمهور حتى الآن، يعود اليوم التعاون بين العروج وبوشعيل ليقدما تعاونات غنائية جميلة لعام 2018.

سنة جديدة حافلة بالفنون وبالروائع الغنائية، فالعروج هو من يطلق عليه «شيطان اللحن»، وفي كل مرة يدهشنا بشكل جديد للحن معين سواء الكلاسيكي او النقازي وكل له طابع خاص ينفرد به ويظهر بصمته، فهو ملحن متمكن وله باع في حرفنة صياغة اللحن، وحتى ان غنى في مقطع صغير مثلما فعل مع السفير عبدالله الرويشد وزوجته الفنانة نوال الكويتية «أم حنين» فانه يضفي على الغناية مذاق معين.

العروج تحدث عن جديده في تصريح لـ «الأنباء»، وقال: «سعيد جدا وبانتظار العام الجديد 2018 ليكون بإذن الله خيرا عليكم، وتحقيقا لنجاحات كثيرة للجميع، ونتمنى لكم ولصحيفتكم الغراء أطيب التمنيات السعيدة، فأنتم دائما متابعون بالتزام لأخبار الفن والفنانين ولكل لما يستجد بالسنة الجديدة، وبهذه المناسبة حبيت أبادر بالقول انه هناك 3 أعمال تجمعني بأخوي الفنان القدير نبيل شعيل في ألبومه الجديد «نبيل شعيل ٢٠١٨» وهم من توزيع المؤلف الموسيقي مدحت خميس ومن كلمات الشاعرة رحاب والشاعر خالد المريخي والشاعر احمد بن ظاهر، وأتمنى انها تنول رضاكم وهذا هو مبتغانا».