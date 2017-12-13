أحمد الفضلي

انتهت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «خليجي 23»، والمقرر إقامتها في الكويت أواخر ديسمبر الجاري، من وضع كل الأمور الخاصة بحفل افتتاح البطولة، والذي من المقرر أن يشهد إقامة أوبريت غنائي يتم التجهيز له حاليا بمشاركة نجوم الأغنية الكويتية، حيث أبدى عدد كبير من الفنانين موافقتهم على المشاركة في الغناء بهذه المناسبة الرياضية الغالية على الجمهور الكويتي، والتي تأتي بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وسجل اسم الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر كأول المشاركين، وكذلك سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد و«القيثارة» نوال الكويتية، كما حصلت اللجنة المنظمة على موافقة نبيل شعيل ومحمد المسباح ومحمد البلوشي وأحمد الحريبي ومطرف المطرف.

ومن المقرر أن يدخل النجوم في الأيام القليلة المقبلة الاستديو لتسجيل أصواتهم على كلمات الأوبريت التي كتبها الكاتب محمد الحصان وقام بتلحينها الملحن فهد الناصر، وتم توزيعهم على ثمان لوحات غنائية ستشكل بلدان الدول المشاركة في البطولة، الكويت والسعودية والإمارات وقطر والعراق والبحرين وعمان واليمن، حيث تم تحديد اسم «الصوت الجريح» الفنان عبدالكريم عبدالقادر لغناء لوحة الكويت ولم يتحدد حتى الآن بقية اللوحات.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة حريصة على توفير ثمانية فنانين كويتيين لغناء هذا الأوبريت، وذلك لإسعاد الجماهير برؤية نجوم الأغنية الكويتية يتغنون بحب الخليج في بطولة تقام على أرض الكويت.