طلال ملك: «نغم الصباح» ينافس نفسه .. وطبيعي أن نكون رقم واحد

نوف سلطان: كنت خائفة أن «أطيح الميانة» مع أصدقاء البرنامج

سماح جمال

«نغم الصباح» برنامج لا يحتاج لمقدمات لتعريف القارئ عليه، فهو النافذة الصباحية التي يبدأ الكثيرون يومهم بها منذ سنوات طويلة، والبرنامج يذاع عبر أثير «مارينا اف ام 90.4» من يوم الاحد وحتى يوم الخميس من الساعة 6.30 وحتى 9.30 صباحا، ويتولى تقديمه طلال ملك، وانضمت له مؤخرا الفنانة نوف سلطان، ويتولى إعداده حسين ملا جمعة ومنار صنقور، أبى ان يقف جامدا أو مكتفيا بنجاحاته السابقة بل حرص على تجديد صورته وطريقة تعاطيه وطرحه للمواضيع من زوايا مختلفة وحواره لضيوفه بطريقة عفوية.

«الأنباء» حضرت حلقة امس الأول وتحدثت إلى فريق العمل، والبداية كانت مع طلال ملك مقدم البرنامج، فقال: بحكم تقديمي للبرنامج بصورة متواصلة منذ 2012 تكونت لدي نظرة في البرامج الصباحية، بأنها يجب ان «تمسك» المستمع وتقول له «قوم من النوم» فتساعده على بداية يومه ولكن ليس بالطريقة الكلاسيكية، ولذلك فنحن في «نغم الصباح» نختار الأغنيات والموسيقى التي تخدم ذلك، وحتى طريقتنا في التواصل مع المتصلين مختلفة وأقرب الى كوننا أصدقاء ونتحدث معا، وكل هذه العوامل تساعد في سرعة الإيقاع وتجعل المستمع في حالة ترقب دائم.

وتابع: حالة الاستمرارية التي يتمتع بها «نغم الصباح» هي سر نجاحه مع المحافظة على الأساس ولكن بطريقة متغيرة، وهذا يجعلنا نجدد أنفسنا باستمرار وننافس انفسنا، ولذا فمن الطبيعي ان نكون «رقم واحد» وهذا وفق دراسات من شركات إحصاءات معروفة.

وحول التغيرات التي طرأت على البرنامج مؤخرا، رد ملك: التغير بدأ منذ شهر مايو الماضي وجاء من خلال الاختلاف بشكل البرنامج مع المحافظة على أساسه، فبرنامج «نغم الصباح» حاله كحال كل البرامج يحتاج لنقلة جدية من فترة لفترة، خاصة اذا وصلنا لحالة يعتاد فيها فريق العمل على رتابة العمل وتصبح مألوفة له، فلا يكون هناك نوع من الحماس التحفيزي من الداخل، والأمر ليس مرتبطا بالمال أو حتى بالثناء والمديح من الإدارة، بل يكون نابعا من التزام مع المستمعين.

أما عن اختياره للفنانة نوف سلطان لتشاركه التقديم، فقال: نوف كانت مستمعة لنا ومتواصلة معنا، وارتباطها بالبرنامج يعطيها أفضلية على الآخرين لتنضم للبرنامج، الى جانب انها سبق ان عملت في برنامج «ريفريش» مع زميلي علي نجم، وهذا الأمر مكنها من ان تتعلم أساسيات العمل، خاصة ان هناك تقاربا بطريقة العمل بيني وبين زميلي علي نجم.

ومن ناحيتها، قالت الفنانة ومقدمة البرنامج نوف سلطان: انضممت إلى البرنامج 4 يوليو الماضي وكان في البداية أمرا صعبا، لأنني كشخص لم يكن من طبيعتي ان استيقظ في هذا الوقت المبكر من الصباح، ولكنني سعيدة بوجودي في «نغم الصباح» كونه برنامجا صباحيا متنوعا ويعتبر رقم واحد في البرامج الصباحية في الكويت.

وأردفت نوف: يجب ألا أنسى هنا الدور الذي يلعبه المتصلون في دفعي وتشجيعي على الاستمرار، فرد فعل المتصلين على الهواء يحفزنا لتقديم المزيد والأفضل لهم، ومنذ الأسبوع الأول لي معهم لاحظت وجود «أصدقاء البرنامج» وهم المتصلون المتواصلون باستمرار بالبرنامج، واعترف أنني كنت في البداية خائفة ان «اطيح الميانة معهم» منذ اليوم الأول.

ومن جانبه قال حسين ملا جمعة، معد «نغم الصباح»: حرصت منذ انضمامي للبرنامج أن أطور فقرة الابراج وأن اقسمها بالصورة الي تظهر فيها حاليا «عمليا، عاطفيا، صحيا..»، وعملنا على فقرة «21 سؤال» وهي مسجلة مع الفنانين ويتعرف فيها الجمهور على الجانب الآخر من الفنان، وأحضر اسئلة فقرة «المتصل رقم 9» والتي غالبا ما تكون صعبة، أما فقرة «اخبار الديرة» فأقوم بتحضيرها في الرابعة والنصف فجرا، وغيرها من الفقرات كـ «الفقرة الرياضية»، «الطقس»، «علم الطاقات»، «تحدى أغنية» التي نعمل عليها لتكون جاهزة قبل بدء الحلقة، وهذا إلى جانب عملي على حسابات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أن أصعب جزء في إعداد برنامج «نغم الصباح» هو «برومو الحلقة»، وعلل ذلك بقوله: لأنه يجب ان نركز فيه كونه يمثل تلخيصا للحلقة ويتم عرضه طوال فترات اليوم.

واعتبر حسين ملا جمعة ان ارتباطه ببرنامج «نغم الصباح» بدأ قبل انضمامه له رسميا، وأكمل: طلال ملك ساعدني في كثير من الجوانب كونها تجربتي الأولى في الاعداد، وكنت من متابعي البرنامج منذ فترة طويلة، وفي نفس الوقت تربطني علاقة صداقة طويلة مع طلال مما جعلني قادرا اليوم على المشاركة في البرنامج.

وفي الختام، تحدثت منار صنقور، معدة البرنامج، وقالت: نبدأ بالتحضير للفقرات والمواضيع وننسق مع الضيوف الذين سيكونون معنا بعد انتهاء الحلقة مباشرة لنكون جاهزين للحلقة التالية، فالعمل يكون على مدار الساعة بحكم اننا برنامج صباحي يجب أن يكون مواكبا لما يحدث على الساعة، والمواضيع يجب أن تكون خفيفة وممتعة حتى تشجع المستمعين على المشاركة معنا والتفاعل مع موضوع الحلقة سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.