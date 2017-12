سماح جمال

بعدما أنهى الفنان العالمي Sting الحفل وحيا هو والعازفون المصاحبون له الجمهور وغادر الخشبة عاد مجددا، وأثناء استعداد الجمهور للخروج من القاعة قام Sting بالتحدث اليهم، قائلا: «شكرا جزيلا لهذه التجربة الرائعة وأريد ان أختم هذه الليلة المميزة بأغنية اكثر هدوءا وهي Fragile».

وبالعودة الى بداية الحفل التي قال فيها Sting لجمهوره «هذه المرة الأولى لنا في بلدكم الجميل، وامضينا وقتا ممتعا هنا، وأريد ان أبدي إعجابي بالمسرح والمبنى عموما، وأيضا هذا الجمهور الرائع اليوم».

وتابع حديثه للجمهور الذي حضر حفله الذي اقيم في «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» على خشبة «المسرح الوطني» أريد أن أعرفكم على الفرقة الموجودة معي وهم عازف الجيتار دومينيك ميلر، وابنه عازف الغيتار وروفس ميلر، وجوش فريز على الطبل.

ومحبو Sting كانوا على موعد معه (في ليلتين متتاليتين الخميس والجمعة) للاستمتاع بما قدمه والعازفون المرافقون له على مجموعة من اشهر اعماله، سواء كانت من الأغنيات التي قدمها مع فرقة «ذا بوليس» أو حتى من أغنياته المنفردة وألبومه الأخير، ومن الأعمال التي غناها:

Fields of Gold، If I Ever Lose My Faith in You، Roxanne، Desert Rose، Every Little Thing She Does Is Magic، If You Love Somebody Set Them Free، I CAN›T STOP THINKING ABOUT YOU، MOON OVER BOURBON STREET، Spirits In The Material World….

Sting الذي يعتبر احد أكثر الفنانين المنفردين تميزا في العالم، على مدى مسيرته اللامعة، التي باع فيها ما يقارب المائة مليون ألبوم من أعماله مع فرقة «ذا بوليس» وأعماله المنفردة، كانت تلك زيارته الأولى الى الكويت لتقديم حفل موسيقي قدمه، ورغم ان Sting تجاوز الخامسة والستين من عمره الا انه كان يتمتع بكامل لياقته اثناء حركته على الخشبة، والتي قدم فيها الحفل بطريقة متواصلة دون توقف في فترة الاستراحة، وحرص Sting على استخدام بعض العبارات العربية ووجهها للجمهور مثل «يلا» و«شكرا»، كما لم يتوان Sting في إشعال المسرح والجمهور من خلال اداء بعض الحركات الراقصة اثناء تقديمه أغنية Desert Rose والتي كانت قد قدمها كديو مع الشاب مامي، هذا وقد اشار قبل غنائه لأغنية Fields of Gold انه استوحى كلماتها من خلال اطلالة «قلعته الصغيرة» - على حد تعبيره - اما اغنية Tea In The Sahara كشف انها مستوحاة من قصص الشرق وهي لثلاث شقيقات احببن نفس الرجل وأردن دعوته لشرب الشاي في الصحراء.