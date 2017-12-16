تفتتح قاعة بوشهري للفنون أول ملتقى لرواد الكاريكاتير في الخليج والعالم العربي في السابعة مساء الاثنين المقبل بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الكاريكاتير والفنانين والتشكيليين والمثقفين والقيادات ويتضمن المعرض ما يقرب من 100 لوحة نادرة وأصلية تم رسمها بأنامل الرواد بعضها تم رسمه منذ أكثر من نصف قرن أو يزيد وفي هذا الإطار يقول مدير الملتقى والكاتب الساخر عماد جمعة: بداية أوجه الشكر للفنان الكبير علي فرزات على موافقته لأن يكون ضيف شرف هذا الملتقى ويشارك بمجموعة نادرة من لوحاته الفنية وكذلك قاعة بوشهري للفنون على ما قدمته من تسهيلات واحتضان فكرة تأسيس أول ملتقى لرواد الكاريكاتير والذي يضم أعمال الرواد من أمثال محمد عبدالمنعم رخا الأب الحقيقي للكاريكاتير العربي وأول رئيس للجمعية المصرية للكاريكاتير وكذلك زهدي العدوي وأحمد طوغان وصلاح جاهين وجورج البهجوري وحسن حاكم واللباد والليثي وجمعة فرحات وحجازي ومصطفى حسين وبيصار ومن الكويت الرواد وكبار الفنانين عبدالرضا كمال وعبدالسلام مقبول وعبدالوهاب العوضي وجعفر رجب وعبدالعزيز ارتي جميعهم يقدمون لوحاتهم الأصلية النادرة.

ويضيف عماد: في البداية كانت هناك صعوبة في إقناع ورثة وأسر الفنانين الراحلين بأن يفرطوا في هذا الإرث الفني بأي ثمن لكن نجحنا في إقناعهم بأن اقتناء هذه اللوحات في العالم العربي هو نجاح للفنان بعد رحيله وكان شرطهم أن تكون بأسعار تقريبا رمزية لأنهم لا يتاجرون بهذا التراث ولكنهم يهدفون إلى انتشار أعمال ذويهم واقتنائها في العالم العربي.

وأكد جمعة ان الهدف من الملتقى هو تشجيع اقتناء اللوحات الكاريكاتيرية وانتشار هذا اللون الفني بعيدا عن الصحف والمجلات التي ظل قابعا فيها منذ نشأته والخروج به إلى عالم المقتنيات في البيوت والمكاتب والأماكن العامة كما يحدث مع اللوحات التشكيلية ليصبح الكاريكاتير فنا شعبيا متداولا خارج إطاره التقليدي.

ويضيف جمعة: دائما الكويت كانت سباقة واحتضانها لهذا الملتقى بين مصر والكويت شجعني لتأسيس الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير قريبا في مصر خاصة بعد الاتصالات التي جاءتني عاتبة لاقتصار الملتقى على مصر والكويت فقط وسنعلن عنه في حينه وتدعم هذه الملتقيات الجمعية المصرية للكاريكاتير ورئيسها الفنان جمعة فرحات والفنان سمير عبدالغني عضو مجلس إدارة الجمعية ولعبوا دورا كبيرا في جمع هذه اللوحات من أسر الراحلين.

وحول فعاليات الملتقى يقول عماد: سيكون هناك تكريم للفنان العالمي علي فرزات وعدد من اللقاءات المفتوحة والندوات مع نجوم الكاريكاتير الكويتي.