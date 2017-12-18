بشار جاسم

بعد غياب لأكثر من 13 عاما عن الساحة الفنية يعود الفنان صاحب الصوت المميز طلال الصراف، الذي طرح العديد من الألبومات والأغاني الناجحة مثل أغنية «ودي أجرب الحب معاك»، إلى الساحة مرة أخرى من خلال أغنية «سينغل» جديدة من ألحان صلاح أحمد وتوزيع محمد الشطي، حيث سيطرحها في رأس السنة.

«الأنباء» التقت بطلال ودردشت معه بشكل حصري، وعن عودته يقول: «وقفت تقريبا بعام 2005 يعني تقريبا 13 سنة لأن الفن بشكل عام بعد وقت توقفي انتكس نكسة كبيرة وما تلقى حاليا الشاعر اللي يكتب من قلبه ولا الملحن، واتذكر احد الملحنين بوقتها كان ياخذ 400 دينار عاللحن ويقولون حاليا ياخذ 4000 يعني زاد الرقم صفر، رغم ان بالسابق وعلى وقتي كان اللحن صعب وسفرات وحجوزات استديو وحاليا كل شيء جاهز بالكمبيوتر والألحان تقريبا وحدة، وما فيها جديد الا الأغاني العراقية فهي المتجددة والمتسيدة من حيث اللحن والكلمة.

وشاللي خلاك ترجع للساحة؟

٭ والله مطالبات الناس لي والحاح ودعم زوجتي وام عيالي خلاني ارجع للفن، واخترت الملحن صلاح أحمد لانه ألحانه جميلة ويتعب عاللحن، واخترت أغنيتين من ألحان صلاح وتوزيع محمد الشطي.

حاليا كم تكلفة الأغنية؟

٭ تبلش الأغنية حاليا من 800 دينار لغاية 5000 دينار وبالسابق لا تتعدى الـ 1000دينار، وحبيت اطرح سينغل وانتج أغنية واجس نبض الجمهور الوفي اللي لازال يذكر أغانيي وخصوصا أغنية «ودي اجرب الحب معاك» اللي حققت الانتشار المطلوب بوقتها بدون وجود «السوشيال ميديا» وهذا انجاز لي.

بفترة توقفك عن الفن منو اللي يعجبك حاليا؟

٭ مافي احد معين وللأمانة كنت اسمع القديم ولازلت، واسمع اللي كانوا بجيلي واللي قبلي فقط.

منو اللي كانوا بجيلك بوقتها وناجحين؟

٭ الله على ذيك الأيام، كانوا وايد منهم فواز الرجيب وعبدالرحمن الحريبي وفواز مرزوق وعبدالعزيز الضويحي وعلي عبدالله وكنا سعيدين بنجاح البوماتنا بوقتها.

شنو الصعوبة حاليا اللي تشوفها بعودتك؟

٭ الصعوبة كبيرة، سهل جدا انك تغني لأول مرة لكن الصعوبة انك ترجع تغني بعد 13 سنة، فكل شيء اختلف عن السابق، ويارب ننجح بمشروعنا المقبل، واشكر كل شخص سأل عني وطالبني بالعودة، وما انسى دعم زوجتي ام يوسف وألف شكر لكم يـ«الأنباء» على هذا الحوار الحصري لكم.

يذكر ان طلال الصراف طرح البومين غنائيين من انتاج ابراهيم دشتي، البوم «عفوا» في 2002 وتعاون فيه مع الملحنين طارق العوضي وعبدالله القعود وعلي الجبر ونواف الجاسر وفهد الناصر والشعراء ساهر وأحمد الشرقاوي وعبدالله الحذران وخالد غازي وعلي الفضلي، والبوم بعام 2003 بعنوان «اول نظرة» وتعاون فيه مع الملحنين عصام كمال وأحمد الفضلي ومشعل المانع والشعراء ناصر السبيعي وعبدالله الحذران ومحمد العتيبي.