تشارك أستاذة الأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د. نرمين الحوطي بمهرجان المسرح العماني السابع الذي ستنطلق أعماله في مدينة صحار في الفترة من الـ17 وحتى 25 الجاري، بمشاركة ثماني فرق مسرحية من السلطنة تتنافس على جوائز المهرجان التي وضعت لهذه الدورة، حيث تشارك في التعقيب على مسرحيتين هما «رحب» و«قرية برمودا».

وأكدت الحوطي أن المهرجان الذي تنظمه وزارة التراث والثقافة العمانية يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والمسرحي في المجتمع والانسجام مع تطلعات المسرحيين العمانيين والجمهور العماني الواعي للقضايا التي تطرح.

وبينت الحوطي أن اللجنة الرئيسية للمهرجان أعلنت عن تأهل 8 فرق مسرحية لدخول المسابقة للتنافس على جوائز المهرجان، وهي فرقة تكوين بعرض مسرحية «خيارات في زمن الحرب» وفرقة تواصل بعرض مسرحية «شيزوفرينيا جسر وديك الحاكم» وفرقة السلطنة بعرض مسرحية «مفقود» وفرقة الصحوة بعرض مسرحية «الرحى»، إضافة إلى فرقة صلالة بعرض مسرحية «الندبة» وفرقة الرأي بعرض مسرحية «ساعات رملية» وفرقة الرستاق بعرض مسرحية «برمودا» وفرقة مسقط الحر بعرض مسرحية «على يمين الملك».