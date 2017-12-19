تماشيا مع جهودها المستمرة للتواصل مع عملائها، أقامت شركة الملا العالمية للصيرفة، الشركة الأولى بالكويت في تحويل الأموال، حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة 15 ديسمبر بالتنسيق مع شركة باشا كويت بحضور الفنان احمد سعد والفنان محمد رشاد في صالة فجحان هلال المطيرى على مسرح ستاد نادى القادسية الرياضي، حيث حضر ما يقارب 5000 شخص من عملاء الملا للصيرفة ووفد من كبار الشخصيات، كما قامت الشركة أيضا بدعوة رفعت شكيب مدير العلاقات العامة والخدمات المساندة بالشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ليكون ضيف شرف الحفل، حيث قام بتقديم كلمة شكر فيها الشركة على تنظيم مثل تلك الفعاليات التي تتواصل فيها الشركة مع عملائها.

وقدم احمد سعد ومحمد رشاد مجموعة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الحضور، فيما حرص عدد كبير من المدعوين على التقاط الصور التذكارية مع كلا المطربين.

وأعرب ار شانكار، المدير العام عن سعادته لرؤية الحشد الكبير الذي توافد إلى صالة فجحان هلال المطيري لحضور الحفل الغنائي، موضحا أن الملا العالمية للصيرفة تسعى دوما نحو تنظيم مثل هذه الأحداث الثقافية والترفيهية لشكر عملائها بطريقة خاصة على ولائهم.

وأضاف: «نعد عملاءنا بمزيد من الأحداث التي تستهويهم في الوقت الذي تسعى فيه شركة الملا العالمية للصيرفة دوما نحو تخصيص عملائها بشيء مميز، كما وسبق أن نظمت الشركة العديد من الأحداث الثقافية مثل المسرحيات العالمية وغيرها من الحفلات الغنائية التي تخص بها عملاءها فقط».

يذكر أن الشركة تقدم خدمات التأمين ونقاط الولاء مجانا على كل معاملة، فضلا عن تأكيد عمليات التحويل من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، مبينا أنها توفر سرعة وأمان تحويل الأموال من المنازل أو المكاتب، من خلال خدمة الإنترنت عن طريق الشبكة الخاصة (www.amxremit.com).