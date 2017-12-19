أميرة عزام

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بتنوعها الفريد، تميزت فرقة ستايلس الكويتية بتقديمها للفن الكوبي والمزج بين اللون الموسيقي الإسباني والأفريقي، وذلك في حفل أقيم مساء امس الأول على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن الأنشطة الشتوية التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور عدد كبير من الجمهور.

في بداية الحفل، رحب قائد الفرقة الفنان عبدالله البلوشي بالحضور، معتبرا اللون الكوبي محببا لدى الجمهور الكويتي لسرعة إيقاعه، ليعيش الحضور بعدها مع الأنغام اللاتينية السالساوية خالصة، ورقص يجبر على التفاعل من خلال أداء 12 شابا من بينهم 3 مغنين منهم الشاب هادي الذي ناداه الجمهور باسمه وكذلك الفتاة كينيا وعراب الفرقة عبدالله البلوشي الذي يتوسطهم على آلته الموسيقية، وخطفت موسيقى أميركا اللاتينية وإيقاع الرومبا الراقص الجمهور بعيدا إلى قارة أخرى مع الموسيقى الممتعة.

والمعروف أن فرقة «ستايلس باند» تقدم موسيقى لاتينية، لكن بطعم وروح شرقية خليجية، حتى في رقصهم وقفزاتهم وضحكاتهم وتفاعلهم مع الحضور، فكانت الفرقة على قدر الوعي المحترف بالتقديم ومقدار الحماس، خاصة بالتمكن في الغناء اللاتيني والتمكن في العزف، حيث قدمت الفرقة 10 أغنيات مختلفة.

وفي كلمته لـ «الأنباء» قال رئيس فرقة «ستايلس باند» عبدالله البلوشي انه يعزف على آلة «التمبال» والتي يرجع نسبها إلى أميركا الجنوبية والقريبة نوعا ما من آلة الدرامز، مبينا انهم في الأساس كانت بدايتهم مكونة من أربعة أفراد فقط، والآن على المسرح هي 12 فردا وتميزت الفرقة بأن معظم أعضائها من خريجي المعهد العالي للفنون الموسيقية، والذين عقدوا العزم على تقديم موسيقى غير مألوفة على مستوى الخليج العربي، مؤكدا على حلمه بالوصول للعالمية بعد إرضاء الجمهور الكويتي والعربي.