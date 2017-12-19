مفرح الشمري

Mefrehs@

انتهى الملحن القدير أنور عبدالله من تسجيل أغنية رياضية خاصة لدورة خليجي 23 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من ستاد جابر الدولي، وذلك بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح وبإشراف مشاري البعيجان.

ويتصدى لتقديم الأغنية عمالقة الغناء في الكويت عبدالكريم عبدالقادر وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل وهي من كلمات الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي وتحمل عنوان «رحبت انا وهليت» وهي بمنزلة أغنية إرشادية للفرق المشاركة بالدورة بالكويت وإنجازاتها الرياضية.

وتم تسجيل الأغنية بالقاهرة مع المنفذ عدنان عبدالله ومهندس الصوت د.فهد الحداد، وهي حاليا في طور التصوير تلفزيونيا مع المخرج خالد الخرشان ليتسنى عرضها بالتزامن مع انطلاق الدورة.