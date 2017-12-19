عقد المركز الإعلامي التابع لمهرجان الكويت المسرحي الـ18 مؤتمرا صحافيا للكاتب العراقي هوشنك وزيري، والذي عبر عن سعادته بزيارته الثانية للكويت، حيث يشارك من خلال مسرحية «أمكنة إسماعيل» التي عرضت على خشبة مسرح الدسمة ضمن منافسات المهرجان.

وحول انطباعه عن النص وظروف المشاركة، قال وزيري: لقد حاز نص «أمكنة إسماعيل» جائزة افضل نص في مسابقة الهيئة العربية للمسرح، وقد تلقيت اتصالا من صديقي رسول الصغير الذي يقيم في الكويت يبلغني فيه برغبة المخرج احمد الشطي في تقديم التعاون معي من خلال تقديم النص على خشبة المسرح، وتحدثنا واتفقنا على التعاون، والتقيت الشطي قبل العرض بيوم بسبب انشغاله في التجهيز للعمل والبروفات.

وأضاف: أؤمن بأن دور المؤلف ينتهي عند كتابة آخر سطر في النص بناء على مقولة إيطالية، ومنها ان المخرج هو سيد العرض الجسدي، وقد سعدت بهذه التجربة على الرغم من ان شخصية اسماعيل ليست كالتي كتبتها بل ما شاهدته لا ينطبق مع نصي، لكن من الطبيعي أن يكون هناك رؤية إخراجية لما هو مكتوب وقد لا يتوافق مع المؤلف، وان كان لدي بعض الملاحظات لكنني راض عن العرض وأحترم الجهد المبذول فيه.

وعن شخصية إسماعيل وأعماله الأخرى، قال: هذه الشخصية موجودة في الواقع لصديق لي كان معتقلا سياسيا ومثل الجنون ليهرب من المعتقل لكنه عندما صدم بما حدث في العراق عام 1991 رفض الواقع وعاد الى مستشفى المجانين ومن هنا بدأت الحكاية، وبصراحة أنا أعمل باحثا في العنف السياسي وكتاباتي لا تتعدى ثلاثة نصوص.

وعبر وزيري عن إعجابه بالشباب المسرحي في الكويت وما لديه من طاقات حقيقية وحب للعمل المسرحي والفني والتنظيم بشكل كبير وواضح مما اعتبره طفرة شبابية مميزة.