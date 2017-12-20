كشفت الفنانة ريم البارودي عن خضوعها لإجراء عمليات تجميل بسيطة في وجهها خلال العامين الماضيين. وأشارت البارودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ست الحسن» الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي دفعتها لذلك، لاسيما أن «طبيعة عمل الفنانات والوقوف أمام الكاميرا للتصوير يتطلب الذهاب إلى طبيب جراح متخصص في عمليات التجميل البسيطة»، مشيرة إلى أنها تتعامل مع نفس الطبيب لإجراء بعض الأشياء البسيطة في وجهها منذ عامين. وأضافت: «الذهاب إلى طبيب تجميل لم يعد مقصورا على الفنانات فقط الآن، لأن هناك سيدات كثيرات يستخدمن التجميل مثل البوتكس والفيلر منذ فترة كبيرة». ولفتت ريم إلى أنها كانت تريد حقن شفتيها وتراجعت عن هذا بعدما اقنعها الطبيب بأنه سيطرأ تغيير كبير على ملامحها وأنها ليست في حاجة لذلك.

من جانب اخر، نفى الفنان أحمد سعد خلافه مع زوجته الفنانة سمية الخشاب بسبب ريم البارودي، من خلال منشور نشره على حسابه على «انستغرام»، تغزل من خلاله بجمال زوجته، حيث نشر أحمد صورة لسمية وعلق عليها: «يا لهوي على القمر.. شكرا يا رب على وجودك معايا كتف في كتف في النجاحات.. سمية الخشاب».

واعتبر بعض متابعي سعد أن تصرفه وتغزله بجمال زوجته على الملأ، جاء لاستفزاز البارودي، خاصة أن الحرب مشتعلة بينها وبين زوجته بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

بينما اعتبر محبو أحمد سعد أن تصرفه هذا وشكره لزوجته، هو أبلغ رد ضد الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى انهما وقعا في مشادة بسبب ريم البارودي، على إثر رفض سعد أن ترد زوجته سمية على تصريحات ريم الأخيرة في حقها.