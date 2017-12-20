تتقاسم الفنانات هالة صدقي وسوسن بدر ورانيا يوسف تقديم برنامج «الحموات الفاتنات»، وهو برنامج نسائي اجتماعي تصل حلقاته إلى 15، ومن المقرر البدء بإذاعته أسبوعيا مع بداية العام الجديد.

ويناقش البرنامج في كل حلقة احدى القضايا المرتبطة بالمرأة مع ضيوف سيتم اختيارهم وفقا للموضوع المطروح. علما بأن الشركة المنتجة قررت عرضه أولا عبر احدى القنوات المشفرة، فيما سيعرض لاحقا عبر شاشة مفتوحة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تخوض فيها بدر تجربة التقديم، فيما شاركت صدقي سابقا في تقديم برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc» عند انطلاقه قبل أن تعتذر عنه بسبب ارتباطها بمشاريع فنية عديدة، إلا أن يوسف سبق لها أن شاركت بعدة تجارب في هذا المجال.