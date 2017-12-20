بعد أن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي أمام منزله، أعلن النجم المصري عمرو واكد انقضاء دعواه القضائية. وكتب واكد على حسابه الخاص على «فيسبوك»: بخصوص قضية اتهامي بالاعتداء على سيارة والحكم اللي اتأكد في الاستئناف لغيابي، زي ما أعلنت قبل كده إحنا اتصالحنا وقدمنا الصلح للنيابة من فترة، وبناء عليه النهاردة أمرت النيابة بانقضاء الدعوى صلحا، متشكر لكل الناس اللي سألت، وأطمنهم إن مفيش حاجة وكله تمام. وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت في وقت سابق بمعاقبة الفنان عمرو واكد بالحبس 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، بتهمة تحطيم سيارة طالب جامعي.