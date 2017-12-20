أميرة عزام

amira3zzam@

بحضور الامين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي وسفير أوزبكستان لدى الكويت د.بهرمجان أعلايوف وجمهور غفير ملأ بصيحاته مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية، قدمت الفرقة الموسيقية الأوزبكية مساء امس الاول عرضا غنائيا فنيا رائعا ضمن الاحتفال بالأسبوع الثقافي الأوزبكي والذي تضمن معرضا لفنون المنتجات وعرضا غنائيا.

وتضمن الحفل ايضا تقديم عدة مقطوعات أوزبكية كلاسيكية ومعاصرة على خلفيات رقصات شعبية، في حفل استمر قرابة الساعة والثلث ورفعت خلاله الاعلام الأوزبكية، وتناوب مطربو الفرقة في الظهور على المسرح لتقديم التراث الشعبي الموسيقي لأوزبكستان بمصاحبة عزف الفرقة الموسيقية التي تألفت من عازفي الإيقاعات والوتريات، وكان أداء المطربات متميزا وأسرن الحضور بأصواتهن الجميلة وبما قدمن من أغنيات وصلت إلى أكثر من 13 أغنية وقطعة موسيقية إلى جانب التصفيق الحار، خاصة عند بروز العلم الكويتي الى جانب الأوزبكي.

يذكر انه تم تشكيل الفرقة من قبل الموسيقي الاوزبكي البارز الفنان الشعبي الأكاديمي يونس رجبي في العام 1959، بالشركة الحكومية الأوزبكية للإذاعة والتلفزيون، ومنذ ذلك الحين والفرقة تحمل اسم هذا الفنان الشعبي الأوزبكي، وكانت الفرقة تضم آنذاك 14 عازفا ومطربا أوزبكيا، وبدءا من العام 1962 قامت الفرقة بتسجيل المؤلفات الموسيقية المعروفة، مثل «شاش مقام» و«مقامات طشقند وفرغانة»، ومن العام 2000 وحتى يومنا هذا يشرف على الفرقة الملحن الأوزبكي البارز عبدالهاشم إسماعيلوفز.

وهاهي قرابة 55 عاما مرت والفرقة تعمل على ترويج الفن الأوزبكي والتراث الوطني الأصيل، ونشره على صعيد واسع، فضلا عن إعداد كثير من المطربين والعازفين المحليين الجدد، اما المطربون في الفرقة اليوم فهم المطربة شيرين ماماتوفا والمطرب آزادبيك نظربيكوف والمطربة غولسنم مامازايتوفا والمطربة زوليحا بايخانوفا والمطرب فرقت عشورعلييف والمطرب إيلمراد أحمدوف، وقد زارت الفرقة عدة بلدان من العالم، وقدمت فيها عروضا موسيقية، هذا وتشترك الفرقة في جميع المهرجانات والفعاليات الحكومية التي تقام بمناسبة الأعياد القومية، مثل المهرجان الموسيقي «ألحان الشرق» و«الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال» و«عيد نيروز» و«يوم الدستور».