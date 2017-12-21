سماح جمال

على قدم وساق تتواصل التحضيرات لحفل «أغنيات عوض دوخي» المقررة إقامته في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على مسرح جابر العلي 26 الجاري.

وفي هذا الصدد أقيم مؤتمر صحافي جمع المشاركين في الحفل من مطربين وموسيقيين إلى جانب قائد الفرقة الموسيقية لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي د.محمد باقر والذي تحدث قائلا: سنقوم بقيادة هذا الحفل كما قمنا بقيادة الحفلات السابقة، وهناك عدد من الأعمال الغزيرة المعروفة للجمهور وأخرى تقدم للمرة الأولى وهي فن دواري «يا ساهر الليل» للفنان عوض دوخي والتي تعتبر من الأغنيات الصعبة التي تقدم على ظهر السفينة، والآن نحن سنقوم بتقديمها على المسرح ولكن عذوبة اللحن الذي قام به الراحل احمد باقر ستربط المستمع بالأغنية، بالإضافة الى «ميدلي» يضم ابرز الأعمال للفنان الراحل، وعشر أغنيات من اشهر أعماله، وعملية الاختيار تكون صعبة بعض الشيء، خاصة ان لديه أعمالا تعتبر علامات فارقة.

وحول أسباب اختيارهم عدم تقديم «ديو» بين الفنانين كما كان الحال في حفل الفنان عبدالكريم عبدالقادر، رد: حفل الفنان عبدالكريم عبدالقادر كانت التحضيرات له قبل خمسة شهور ومنذ بدايات وجودي في مركز جابر الأحمد الثقافي، بالإضافة الى أنه في حفل عبدالكريم عبدالقادر اعطينا كل فنان حقه ووصل للجمهور من خلال أغنيتين، ولذا كانت هناك فكرة «الديو» أو «التريو»، أما عند الفنان عوض دوخي فلم نتطرق لأغنيات طويلة بل الى الأغنيات المتوسطة لنعطي كل فنان حقه عندما يصعد على الخشبة.

أما عن أهمية توثيق الأعمال التي يقدمونها، فقال: التوثيق بصورة عامة موجود سواء في مكتبة التلفزيون أو مكتبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ولكن المشكلة التي تواجه البعض ان صاحب العمل قد لا يستطيع ان يأخذ نسخة من عمله، في حين ان هذه المادة الفنية مسربة للإذاعات والتلفزيونات، وأكمل: هذا الموسم الثقافي الذي قدمناه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، كنت حريصا على أن أقوم شخصيا بالتوثيق للأعمال المقدمة، وحتى التدوين الموسيقي، واطلب التسجيلات بعد كل حفل، وهذا الأمر ليس اختصاصنا ويجب أن تكون هناك إدارة خاصة به، ولكن نحن نقوم به كفرقة تحت الاختبار ونريد ان نرى ماذا قدمنا في هذا الموسم الثقافي.

ومن ناحيته، قال الفنان مشعل حسين: ليست المشاركة الأولى لي في تقديم أعمال للفنان الراحل عوض دوخي فقد سبق لي ان شاركت بمناسبات موسيقية تحتفي بهذا الفنان الكبير سواء داخل الكويت أو خارجها في المناسبات الثقافية، وسأقدم في هذه الليلة ثلاث أغنيات من أعمال الفنان الراحل، وهي «يا عونه الله» خماري، صوت «قل للمليحة»، واللون السامري «يا اللي غيابك طال».

وعما اذا كان اقتراب موعد الحفل امرا يزيد توتره، أجاب: كلما اقترب موعد الحفل فهو أمر يسعدني لأننا في مرحلة التحضيرات حاليا، وغالبا ما يحضر الجمهور الحفل دون ان يكونوا على دراية بالتفاصيل والتحضيرات التي تسبق ذلك من خلال البروفات التي تمتد لأيام طويلة.

ومن جانبه قال د.أيوب خضر، عازف آلة القانون: ستكون مشاركتي كعازف لآلة القانون في حفل لشخصية موسيقية متعددة الأوجه، واستطاع تقديم كل هذه الألوان، وهو موسيقي كويتي شامل، وهناك أجيال جديدة للأسف لا تعرف أعماله، ومن هنا تأتي أهمية هذه الحفلات.

وتابع خضر: الفنان عوض دوخي قدم أغنيات ثرية وبها «كوبليهات» وعنده أغنيات تتجاوز 25 دقيقة وليست أغنية مدتها دقيقة أو دقيقتان كما هو الحال في الأغنيات التي نراها اليوم، ولهذا فهو من أهم الفنانين الكويتيين، وقد قدم أغنيات للفنانة أم كلثوم وهي أشادت بما قدمه، لافتا الى انهم سيقومون بعمل 6 بروفات للحفل الموسيقي، مؤكدا على ان الفنان عوض دوخى لو كان على قيد الحياة اليوم لكان استاء للغاية من مستوى الأعمال الفنية التي تقدم، كونها اقرب الى «مونولوج» منها الى فن.

وبدوره، قال الفنان سلطان المفتاح: سنشارك في تقديم ليلة الفنان عوض دوخي، وسأغني ثلاث أغنيات هي «صوت السهارى»، «ساهر الليل»، «ليلة»، فالفنان عوض دوخي صديق جدي سلطان احمد سالم، وكلاهما تعلما العزف على نفس الآلة الموسيقية «عود» وكانا يتناوبان على التدريب عليه، وهذا الأمر ذكره الفنان عوض دوخي، كما كشف المفتاح انه يفكر بتسجيل مجموعة من أعمال الفنان الراحل عوض دوخى بألبوم خاص.

وقالت الفنانة ولاء الصراف: ليست المرة الاولى لي للمشاركة في حفل غنائي، وشاركت من قبل في افتتاح مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي ككورال، ولكن هذه الحفلة الأولى التي سأقوم فيها بالغناء بصورة منفردة، سأقدم أغنية «يا ويل ويلي» وأغنية «يا حبيبي هل جفاك النوم»، وهذه الأغنية الأخيرة لا اعتبرها تحديا بقدر ما هي عملية ثقافة موسيقية تدعم الموهبة.

وأكملت: وهناك رهبة خاصة أن الجمهور الكويتي سميع ومتذوق للموسيقى وان نقدم لهم شيئا يليق بمستواهم.