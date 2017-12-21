دمشق - هدى العبود

«فرخ البط عوام» اليوم لقاؤنا مع المهندسة المعمارية نايا الأندلسي ابنة النجمة السورية وفاء موصللي فهي للعلم والمعرفة مثال «وللفن تاج»، فقد وقفت نايا أمام كبار المخرجين في سورية، وأدت دورا معقدا ومركبا من خلال مسلسل «الرابوص» الدور الذي عجزت عنه فنانات متخصصات في أداء الأدوار المركبة «رقصة الحبارى، قانون ولكن، أيام التوت، باب الحارة، بقعة ضوء»، ولم يتوقف طموحها عند ذلك فهي تعمل في قناة الشرق الأوسط معدة ومقدمة لبرنامج يختص بالأزياء فقرة الفاشن، لأنها تعشق الموضة وتستعد للسفر إلى اسبانيا للتخصص في هذا المجال. «الأنباء» التقت الفنانة نايا الأندلسي، ووجدنا عندها مفاجآت كثيرة، فإلى التفاصيل:

نريد أن نعرف جديدك؟

٭ تلقيت عروضا للعمل في الخليج العربي، وفي مصر «أم الدنيا» ومن بلدي سورية، لكن والدتي منعتني لأنني على أبواب التخرج، وقالت لي حرفيا «الدراسة خط أحمر بعد التخرج بتفوق بإذن الله مسموح لك».

ماذا عن جلسات التصوير التي أثارت جدلا في الوسط الفني؟ وهل هناك عقد مع شركات عالمية للتصوير خاصة بالأزياء؟

٭ لا أبدا، فأنا أحب التصوير وعالم الأزياء، وأنتقي ملابسي بنفسي من أفضل دور الأزياء العالمية، وسأنطلق في هذا المجال من بوابة التصميم المعماري إلى تصاميم أخرى كالديكور والأزياء مستقبلا، وسأختص بالفاشن الخاص بالعروس وبأدق تفاصيل مستلزماتها.

أين أنت اليوم من عالم التمثيل هل هناك نية للاحتراف؟

٭ أنا ابنة أسرة فنية تربيت على الفن، والدي، رحمه الله، كان طبيبا وجراحا وشاعرا وكاتبا للدراما بنفس الوقت، ووالدتي غنية عن التعريف خريجة أكبر أكاديمية في موسكو في مجال المسرح اختصاص وتدريب ممثل وإخراج، من هنا عشقت الفن وتأثرت به، لكن طريق الفن مضن وصعب للغاية، إضافة إلى أنني اعزف على الغيتار وأغني بثلاث لغات، الفرنسية والانجليزية والاسبانية، لكن سأكون هاوية للغناء والتمثيل والعزف، علما بأنني أحب الفن كثيرا فقد شاركت في كثير من المسلسلات، لكن رغبة والدتي التوقف حاليا ريثما أتخرج بعد أشهر قليلة، واستعد للمشاركة في الجزء العاشر من مسلسل «باب الحارة»، وأحب أن أنوه الى أنني اعتذرت العام الماضي عن المشاركة نظرا لظروف دراستي، كما أنني سأتوجه إلى مدينة دبي بالفاشن والعمارة معا، وأهوى السفر، وأتمنى لأسرة «الأنباء» عاما سعيدا مليئا بالحب والسعادة.