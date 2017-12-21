عقد المركز الإعلامي التابع لمهرجان الكويت المسرحي بنسخته الثامنة عشرة مؤتمرا صحافيا للكاتب والمخرج العراقي عبدالأمير الشمخي أداره الزميل مفرح الشمري، وذلك بحضور الكاتب هوشنك وزيري ورئيس فرقة الصحوة العمانية الفنان احمد البلوشي والزملاء الصحافيين.

وأكد الشمخي رضاه التام عن تعاونه مع المسرح الكويتي الذي بدأ منذ سنوات من خلال عدة عروض شاركت في مهرجانات وفازت بجوائز مهمة، وقال: في هذا المهرجان ايضا هناك تعاون بيني وبين المسرح الكويتي من خلال نص «الرحمة» الذي يعتبر مرحلة أخرى من البحث، فليس من الضروري ان تكون الشخصية الرئيسية ايجابية في العمل، ومن الممكن ان تكون ذات فكر إيجابي، لكن فعلها سلبي للغاية وفي هذا العمل هناك شخص لا يقوم بعمل اي شيء في حياته وعندما يبحث عن مساعدة يكتشف انه حتى ظله قد تخلى عنه ليلازمه ظل آخر عندما وجده وحيدا وتأخذه هذه الظلال في كل ليلة الى مكان لتعيش معه حكاية.

وعن علاقته بالمسرح الكويتي، رد: هناك علاقة حب وود مع فريق هذا المسرح الذي قدمت معه أربع أعمال ولولا هذا الود لما استمر التعاون، وانا بشكل عام مع التجربة الابداعية حتى لو كان صاحبها طالبا في سنواته الاولى.

وعن استخدام أعماله دون علمه، قال: ذات مرة كتبت معلقا بان الحقول المبدعة يقصدها المبدعون وحتى اللصوص أحيانا، وانا بطبعي احب ان اعرف من سيقدم عملي وأتواصل معه حتى لو عبر الهاتف، وكنت في السابق انزعج اكثر من الآن، حيث أشعر وكان هناك من يجر شخصياتي بشكل ارهابي الى مسلخ لا مسرح، اما الآن فقد اختلف الامر بعض الشيء لكني ما زلت انزعج. وعن الجانب المادي، قال: بالنسبة لي هذا الأمر تحصيل حاصل ويأتي في المرحلة الثانية بالنسبة لي وليست الأولى، فعندما تتعامل مع اشخاص مبدعين لديهم مصداقية بالتأكيد ستأخذ حقك المادي فهو تحصيل حاصل.