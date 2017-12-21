بشار جاسم

يصور الفنان الشاب فهد باسم عبدالامير مشاهده الأولى بروسيا لمسلسل «فوق السحاب» بطولة هاني سلامة واستيفاني صليبا والعديد من النجوم العرب وإنتاج تامر مرسي وإخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف هشام دهشان.

ويتم تصوير العمل ما بين روسيا ومصر وهونغ كونغ وتدور أحداثه في حبكة درامية مميزة، حيث يجسد الفنان هاني سلامة دور شاب مصري نشأ في حارة شعبية وتضطره الظروف إلى السفر لروسيا، ويتعرف هناك على فهد باسم الطالب الخليجي الذي يدرس في موسكو ويتورطان مع المافيا الروسية في تجارة مشبوهة وتتصاعد الأحداث في إطار اكشن تشويقي.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال فهد: «دوري طالب خليجي يدرس بموسكو ويسجن دفاعا عن النفس ويتعرف على هاني سلامة بالسجن وبعدها يكونان صديقين ويتورط معه مع المافيا الروسية».

ويضيف: «أنا سعيد جدا بهذه المشاركة، خصوصا مع النجم هاني سلامة، وأنا شخصيا أحبه واحب أعماله وتشرفت بالتعامل معاه، فهو إنسان خلوق جدا ويعطي الممثل اللي جدامه طاقة إيجابية بالتمثيل وحافز على تقديم الأفضل، وأنا عموما من متابعينه سواء بالافلام أو المسلسلات، وأتمنى أن يكون هناك عمل مشترك مع هاني بالخليج».