مفرح الشمري

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تعتبر النجمة العراقية ميس كمر من الفنانات اللواتي يبحثن عن الكيف وليس الكم في مشاركتها بالأعمال التلفزيونية والمسرحية، خصوصا أنها تحتل حاليا مكانة كبيرة في قلوب الجماهير الكويتية، بعد أن تعرف عليها عن قرب من خلال مشاركتها في مسلسلي «أبو الملايين» و«العافور» مع الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا.

وفي تصريح لـ «الأنباء» أكدت أنها تستعد حاليا لتقديم عمل تلفزيوني عراقي وصفته بـ «القنبلة»، سيصور قريبا، رافضة كشف تفاصيله حتى يكون مفاجأة لجمهورها الكويتي والعراقي التي تكن لهما كل احترام وتقدير.

وأشارت إلى أنها أيضا تستعد للمشاركة في المسلسل التراثي «المعزب 2» مع الفنان القدير أحمد جوهر الذي تعمل معه للمرة الأولى، متمنية التوفيق والنجاح لجميع فريق العمل، مثمنة دعوة جوهر لها في المشاركة بهذا المسلسل الذي يشارك به أيضا الفنان الكبير سعد الفرج.

وذكرت النجمة العراقية ميس كمر أنها ستكون مع فريق مسرحية «ولد بطنها» وعلى رأسهم الفنان الكوميدي الجميل طارق العلي في جولتها الخليجية المقبلة.