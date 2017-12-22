انتهى النجم ناصر القصبي من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «العاصوف» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونقل القصبي الخبر إلى الجمهور من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» وكتب: «اليوم نحتفل وزملائي الفنانون بقيادة المخرج المثنى صبح بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «العاصوف» والذي تقرر عرض الجزء الأول منه في رمضان المقبل إن شاء الله».

و«العاصوف» من تأليف الكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي، إخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، نيرمين محسن، ريماس المنصور وغيرهم.

من ناحية أخرى، يغيب ناصر القصبي هذه السنة عن مسلسل «سيلفي» بعد أن قدم جزأين منه خلال العامين الماضيين وقدما نجاحا كبيرا. وكانت قناة «ام بي سي» قد اتخذت قرارا بعرض «العاصوف» في شهر رمضان 2018، وذلك بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، لأسباب تتعلق باختيار التوقيت المناسب.

ويروي «العاصوف»، في قالب تاريخي، قصة عائلة تعيش في مدينة الرياض في سبعينيات القرن الماضي، وهو الجزء الأول ضمن سلسلة درامية مكونة من خمسة أجزاء توثق مسيرة نمو المجتمع السعودي من السبعينيات الميلادية وحتى الوقت الراهن.