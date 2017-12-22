عبدالحميد الخطيب

لم تستطع «القيثارة» نوال الكويتية أن تتجاهل الطلبات والأمنيات الكثيرة التي تأتيها من جمهورها للظهور في فيديو تتحدث فيه لهم مثلها مثل الكثير من نجوم الفن الذين يحرصون على هذا الأمر لما له من أهمية في التواصل مع «الفانز» ومعرفة آرائهم في أعمالهم الفنية، حيث قامت نوال لأول مرة بمخاطبة متابعيها عبر فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت من خلاله الشكر لكل متابعيها وهنأتهم بالعام الجديد، وقالت نوال: «صورت ولأول مرة أسويها، لعيونكم وعشانكم، بس حبيت أشكركم على وقفتكم معي، على دعمكم لي دائما وصدقكم، كل عام وأنتم بخير»، وكتبت على الفيديو: «إلى جمهوري الحبيب».

وانهالت التعليقات على نوال التي تثني على أخلاقها وصوتها، ومن اطرف هذه التعليقات فيديو معجبة متابعة اسمها «هناء انا» وفيه يظهر «فنان العرب» محمد عبده سعيدا وبجواره «السندباد» راشد الماجد يوجه قبلة لمصور الفيديو، في اشارة من المعجبة لسعادتها وحبها لام حنين.

من جهة أخرى، وبعد إعلانها مؤخرا انضمامها إلى لجنة تحكيم «ذا فويس» إلى جانب عاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي، وقعت «القيثارة» رسميا عقد مشاركتها في البرنامج، حيث زارها في منزلها مدير عام مجموعة MBC لقطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزة ومدير عام المجموعة لقطاعي الإنتاج والبرامج سمر عقروق لتوقيع العقد، وشاركت نوال الجمهور هذه اللحظة.

ويذكر أن نوال كانت قد طرحت الفترة القليلة الماضية أغنية «سينغل» بعنوان «عام سعيد» من كلمات الشيخة د.​سعاد الصباح​ وألحان ​صلاح الكردي​ وتوزيع ​محمد مصطفى​، وتحظى الأغنية بنجاح كبير.