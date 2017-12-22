مفرح الشمري

@Mefrehs

تعاقدت محطة «مارينا Fm» مع الإعلامي الرياضي المميز مهند يوسف الشهير بـ «مايك مبلتع» لتقديم برنامجه الشهير «بلنتي» عبر أثيرها، وذلك طوال بطولة خليجي 23 التي تنطلق اليوم على ستاد جابر الدولي.

ويأتي هذا التعاقد بمنزلة عودة «مايك مبلتع» إلى بيته الأول بعد مرور 6 سنوات والتي منها تعرف عليه الجمهور الرياضي والإعلامي.

وتنطلق حلقات البرنامج اليوم عبر أثير «مارينا FM» من خلال موجتها الجديدة 90.4، وهو من إعداد الصحافي الرياضي المخضرم لطفي حنون وبمشاركة المحللين اللاعبين محسن غانم ومحمد جراغ، وتتصدى لإخراجه روان حجاح، وهو برعاية شركة الاتصالات «viva».

وعبر الإعلامي المميز مهند يوسف «مايك مبلتع» في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن سعادته بعودته الى بيته الاول الذي احتصن موهبته في تقديم البرامج، موجها شكره لمدير عام «مارينا FM» حسين الموسوي ونائب المدير نواف النجادة على ثقتهما فيه ليعود الى مستمعي المحطة بعد هذا الغياب من خلال بطولة رياضية عزيزة على قلوب الجمهور الرياضي الكويتي والخليجي، وذلك بعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

وأشار «مايك مبلتع» الى انه في إجازة حاليا من تقديم برنامجه «القايلة» وسيعود بعد البطولة لمستمعي «كويت FM».