القاهرة - خلود أبو المجد

اختتمت مساء الأربعاء الماضي أنشطة الملتقى العلمي العربي الثالث الذي حمل عنوان «فنون الأداء في العالم العربي- تحديات الراهن ورهانات المستقبل»، حيث بدأت فعالياته 16 الجاري، وشارك فيه عدد كبير من الباحثين والمسرحيين في الدول العربية من الكويت والمملكة العربية السعودية وتونس والعراق والمغرب والبحرين ولبنان وسورية وسلطنة عمان، وناقش محاور السينما العربية بين الواقع والمأمول، والمسرح العربي وتحديات ما بعد الحداثة، وفنون الأداء في العالم العربي وكيفية الاستثمار، وفنون الأداء والموروث الشعبي العربي بين التأثير والتأثر، ونظريات النقد الحديثة وتطوير فنون الأداء في العالم العربي، وفنون الأداء الموسيقية في الوطن العربي بين الأمس واليوم، وفن الباليه في العالم العربي بين التقليدية والأدائية.

وتكونت اللجنة العليا للملتقى من د.أحلام يونس رئيس الأكاديمية «رئيسا للملتقى»، د.عاصم نجاتي رئيس اللجنة التحضيرية ومقرر الملتقى، د.أشرف زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، د.محسن التوني المعهد العالي للسينما، د.مصطفى جرانة عميد المعهد العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، ود.أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى، د.لمياء زايد عميد المعهد العالي للباليه، ود.وائل شكري عميد المعهد العالي للنقد الفني، د.عطارد عبدالمجيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، ود.مصطفى الفقي رئيس أمناء مكتبة الإسكندرية.

أقيم الحفل بحضور رئيس أكاديمية الفنون د.أحلام يونس التي رحبت في كلمتها بكل الحضور وعبرت عن سعادتها بنجاح هذه الدورة من الملتقى، وبالأبحاث التي قدمها كل الأساتذة والباحثين.

وقامت د.نيفين الكيلاني بتقديم الشكر أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى سواء من مصر أو من كل الوفود العربية المشاركة، مستعرضة التوصيات التي أثمرت عنها الجلسات وهي: إقامة ورش تدريب للمبدعين والباحثين الشبان ونشر الأبحاث المتميزة لهم، وإصدار مجلة خاصة بالملتقى تنشر الأبحاث المعروضة لهم في الملتقى على مدار فترة إقامة الملتقى ومن كل التخصصات المقدمة، تقديم بعض العروض الفنية التجريبية، والاهتمام بعناصر الفلكلور الشعبي المصري والعربي.

وتلاها تكريم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية وهم اسم الراحل الأستاذ د.كمال يسن، وتسلمت جائزته د.سميرة محسن التي قالت بهذه المناسبة: «هذه أسعد لحظة عندي بأن أتسلم تكريم الدكتور كمال ياسين وهو أول من علمني وقدمني لعالم التمثيل، وقال لي «قف للمعلم وافه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا.. وامنني وقال لي اجعلي طلبتك أمانة بين يديك، ومنذ هذا اليوم تبعت هذه النصيحة».

وتلاها تكريم د.أحمد عفيفي من المعهد العالي للفنون المسرحية، ود.مها الشناوي، ود.رحمة منتصر من المعهد العالي للسينما، واسم الراحل د.عبدالمنعم كامل، ود.عفاف عبدالمطلب من المعهد العالي للباليه، ود.مشيرة عيسى وممدوح الجبالي من المعهد العالي للفنون الموسيقية، ود.نبيلة مليكة العريان، ود.عائشة حمدي من المعهد العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، واسم الراحل د.عبدالحميد حواس، واسم الراحلة د.نبيلة إبراهيم من المعهد العالي للفنون الشعبية، ود.نبيل صادق من المعهد العالي للنقد.