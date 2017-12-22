مفرح الشمري

@Mefrehs

تختتم الليلة الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الكويت المسرحي، الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من الفترة 12 حتى 22 الجاري على خشبة مسرح الدسمة، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، وحضور الأمين العام للمجلس م.علي اليوحة، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي، ومدير المهرجان أحمد التتان وضيوف الكويت من الفنانين العرب والخليجيين.

وسيتضمن حفل الختام الذي يتصدى لتقديمه الفنانة احلام حسن والمذيع طلال خليفة على تقديم بانوراما للفرق المشاركة والضيوف، من خلال فكرة جميلة من إخراج حسين المفيدي، تسلط الضوء على تاريخ دورات المهرجان وصولا الى الدورة الحالية.

توقعات «الأنباء»

٭ جائزة أفضل عرض متكامل:

«صالحة» مسرح الشباب - «الرحمة» فرقة المسرح الكويتي.

٭ جائزة أفضل مخرج:

أحمد العوضي «صالحة» - د.مبارك المزعل «الرحمة».

٭ جائزة أفضل ممثل دور أول:

علي الحسيني «صالحة» - علي الحسيني «الرحمة».

٭ جائزة أفضل ممثلة دور أول:

سماح «صالحة».

٭ جائزة أفضل ممثل دور ثان:

مشاري المجيبل «غفار الزلة» مسرح الشباب - نصار النصار «موعد مع» فرقة المسرح الشعبي.

٭ جائزة أفضل ممثلة دور ثان:

لولوة الملا - هبة العيدان «غفار الزلة» فرقة مسرح الخليج العربي.

٭ جائزة أفضل مؤلف مسرحي:

فطامي العطار «ليلة ربيع قمراء» - احمد العوضي «صالحة».

٭ جائزة أفضل أزياء:

فهد المذن «غفار الزلة».

٭ جائزة أفضل مؤثرات صوتية:

«الرحمة» و«غفار الزلة».

٭ جائزة أفضل ديكور:

فيصل العبيد «الرحمة» - حسن بهبهاني«ليلة ربيع قمراء» شركة المهندز.

٭ جائزة أفضل إضاءة:

عبدالله النصار «غفار الزلة».

٭ جائزة أفضل ممثل واعد:

عبدالعزيز بهبهاني «صالحة».

٭ جائزة أفضل ممثلة واعدة:

نورا مسرحية «ليلة ربيع قمراء».



«الرحمة».. يا فيصل العبيد!