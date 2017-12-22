اختتمت أول من أمس فرقة المسرح الكويتي عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي بنسخته الـ 18، وذلك من خلال عرضها المسرحي «الرحمة»، تأليف العراقي عبدالأمير الشمخي، وإخراج د ..مبارك المزعل، وتمثيل علي الحسيني وسماح وإبراهيم الشيخلي وسعود بوعبيد ومهدي القصاب وعبدالله الحسن.

المتابع للعرض المسرحي لا بد أن تلفت انتباهه السينوغرافيا الجميلة التي صممها فيصل العبيد، الحريص دائما على تقديم شيء مغاير عما يقدمه زملاؤه، وهذا الأمر تميز فيه العبيد في كل العروض التي يشارك بها، وذلك لأن لديه قراءة دقيقة للنص الذي يكون بين يديه ومختلفة كليا عن قراءة المخرج الأصلي للعرض.

فقد كانت لفيصل العبيد رؤية إخراجية في السينوغرافيا التي خصصها لنص «الرحمة» الذهني والفلسفي، واختيار د.مبارك المزعل له كان موفقا في هذه الناحية ليقدم لنا لأول مرة رؤية في السينوغرافيا لا تعتمد على الإبهار بل اعتمدت على لغة الألوان، خاصة اللون الأزرق الفاتح، ليلعب لعبة المتعة والجذب لجمهور الصالة الذي ظل مشدودا حتى نهاية العرض، ما يؤكد لنا أن العبيد «لم يرحم» الفرق المشاركة في هذا المهرجان بتقديم سينوغرافيا مغايرة تماما عما قدموه، وذلك لخبرته الطويلة في المشاركات المسرحية.

كانت مسرحية «الرحمة» مسك الختام، وكان اختيارا جميلا للمخرج د.مبارك المزعل لتقديمه على الخشبة حتى وإن وجدت في رؤيته الإخراجية بعض الهنات، إلا أن استعانته بمصمم السينوغرافيا فيصل العبيد غطت على تلك الهنات.

واخترق مؤلف النص عبدالأمير الشمخي من خلال هذا النص أسرار النفس البشرية وتحديدا مع ظله، فالظل غالبا ما يتم إسقاطه على الآخرين، حيث يرى الإنسان نفسه بكل الصفات الجيدة ويتهم الآخرين بما هو موجود داخله، وبذلك يرجع أي أخطاء تحدث إلى الآخرين، وقد يصل الأمر بالإنسان إلى اعتبار نفسه قمة المثالية ويعيش ضمن مجموعة من الناس تتربص به شرا بسبب مكانته.

ونرى في هذا العرض أن الإنسان كلما زاد إنكاره لصفات ما ومحاربته لها، كلما اقترب من أن يعيشها ويتصرف وفقها دون دراية منه، فهي تشكل الجانب الآخر المرفوض من شخصيته، وهذا بالفعل ما أوصله لنا بطل العرض علي الحسيني، الرجل الأناني الذي يخاف حتى من ظله وخوفه هذا جعله يخسر إنسانيته حتى مع أسرته التي تركها تغرق لينجو بنفسه ويموت في الأخير دون أن يشعر بموته أحد!

كان الأداء التمثيلي منسجما ومتناغما بين جميع الممثلين وتميز به الممثل علي الحسيني، الذي بذل جهدا كبيرا في توصيل معاناته مع ظلاله، بالإضافة الى سماح وإبراهيم الشيخلي الذي بدخولهما ارتفع إيقاع العمل، وهذا الأمر يحسب لمخرج العرض د.مبارك المزعل لاختيارهما لتجسيد تلك الأدوار المليئة بالحوارات الصعبة.