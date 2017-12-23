سماح جمال

بعد غياب سنوات عن جمهوره في الكويت، أطل «أمير الغناء العربي» الفنان هاني شاكر في حفل يمكن وصفه بأنه كان بـ «ولا غلطة»، هذا وقد أقيم الحفل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي - مساء امس الأول - وسط حضور كبير.

هاني شاكر استطاع ان يأسر الجمهور منذ اللحظة الأولى وهذا ليس بالغريب على صاحب التاريخ والمسيرة الحافلة، فصوته الشجي وإحساسه العذب اللذان لم تؤثر فيهما السنون، وابتسامته ومداعبته المستمرة مع الجمهور طول الحفل، كانت كلها عوامل جعلت الحضور محلقا في ليلة مميزة، ولربما كانت بها «هفوة» او لنقل «شائبة» وهي اختيار هاني شاكر لتقديم أكثر من أغنية خليجية ولم يكن لهذه الأغنيات ذات التفاعل مع الجمهور الذي كان يتوقع منه غناء أغنياته الشهيرة اكثر، خاصة انه لم يشتهر بغناء اللون الخليجي.

وبالعودة الى الحفل الذي أزيح الستار عنه في البداية مع عزف الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي فقدموا مجموعة من موسيقات لأغنيات الفنان هاني شاكر كنوع من التمهيد لتهيئة الجمهور الذي كان متفاعلا وباديا عليه الحماس، وبعدها جاء دخول الفنان هاني شاكر ليطرب جمهوره بأغنية «بلدي».

وبعد انتهائه منها توجه بحديثه للجمهور، قائلا: «تحيا مصر وتحيا الكويت وأنا لا استطيع التعبير عن السعادة التي أشعر بها خاصة انني لم أغن منذ فترة طويلة في الكويت، واليوم التقي بالجمهور الكويتي الرائع والشعب الذي أحاطنا بالحب والتقدير منذ وصولنا، وأتمنى ان أسعدكم بقدر ما أسعدتموني بحضوركم ومحبتكم الليلة».

بعد ذلك قدم للمرة الأولى أغنية حضرها خصيصا بمناسبة حفله في الكويت وهي بعنوان «كويتي ومصري إيد واحدة» وهي من كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان وتوزيع محمد ضياء الدين، بعدها قدم أغنية «قد ما عمري يطول»، ثم غنى أغنيته الخليجية «أغلى البشر» وهي من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدي التي قدمها للمرة الأولى على المسرح منذ ان طرحها في الأسواق - بحسب قوله للجمهور - وهي «أغلى بشر»، أغنية «كده برضه يا قمر»، «بعد حبك»، وعاد ليقدم اللون الخليجي مجددا بأغنية «مين يقول إني نسيتك»، بعدها شدا بـ «مع قلبك انت بس»، ثم غنى «مسا النور والهنا»، بعدها توجه للجمهور قائلا: «مفيش مشكلة لو زودنا الفصل الأول أغنية مفيش مشكلة ميقفلوش علينا النور.. لأن عايز أغنيلكم أغنية إنتوا طلبتوها أكثر من مرة» وهي أغنية «سألتك»، وليكون ختام الجزء الأول من الحفل مع أغنية «يارتني».

وبعد الاستراحة عاد الفنان هاني شاكر ليقدم هدية لجمهوره وهي أغنية «يا هلي» والتي تفاعل معها الجمهور بصورة واضحة، بعدها غنى «كل ليلة»، «غلطة»، «نسيانك صعب أكيد»، «لو رحت بعيد»، «انا قلبي ليك»، «متهدديش»، «جانا الهوى»، «لو بتحب حقيقي صحيح»، «لسه بتسألي»، وجاء الختام بأغنية «علي الضحكاية».

هاني شاكر: عمري 30 عاما!

بعد انتهاء الفنان هاني شاكر من غناء «يا هلي» تحدث أحد أعضاء الفرقة الموسيقية فقال: «يسعدنا كفرقة موسيقية ان نحتفل بالمفاجأة التي حضرها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي» للاحتفال بعيد ميلاد الفنان هاني شاكر الذي يصادف يوم إقامة الحفل، وقامت الفرقة بعزف أغنية عيد الميلاد وسط غناء وتصفيق الجمهور مع دخول أعضاء من فريق عمل «مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي»، ومعهم قالب حلوى ضخم يضم مجسمات لمعالم الكويت «الأبراج»، ومعالم مصرية «الأهرامات» وصورة للفنان هاني شاكر، وبعدما حيا شاكر الجمهور قال لهم: هذا أحلى عيد ميلاد الذي أمضيه معكم وسعيد جدا.

هذا وقد سأل أحد الحضور الفنان هاني شاكر عن عمره، فأجاب ضاحكا: «عايز عمري الحقيقي او المكتوب في البطاقة.. أنا حاسس ان عمري 30 ومليش دعوة باللي بينكتب».

من أجواء الحفل

٭ حيا الفنان هاني شاكر جمهوره مرارا وتكرارا بعبارة «يا حياتي» تعبيرا منه عن حبه وتقديره لمشاعرهم تجاهه، واستمر في إرسال قبل في الهواء لهم.

٭ صاحب الفنان هاني شاكر على المسرح «كوب» كان يرتشف منه بعد كل أغنية رشفه.

٭ «عايزة أسلم عليك وأتصور معاك ممكن» هذا ما صرخت به إحدى الحاضرات في القاعة، فأجابها هاني شاكر، قائلا: «حبيبتي طبعا ممكن بعد.. الحفلة هستناكي عنيه حياتي».

٭ نظرا لكثرة الطلبات من الجمهور على عدد من الأغنيات كون أرشيف الفنان هاني شاكر زاخرا بالأعمال، تحدث لهم مازحا، فقال: «انتو عايزينلكم يومين ثلاثة ده موضوع كبير انتو جايين على طمع».