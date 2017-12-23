بارك نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية للفنان عبدالله عباس والفنانة ليلى عبدالله على عقد قرانهما أمس الأول، وذلك عبر حساباتهم على موقع الانستغرام.

وقدمت الفنانة شهد عبدالله، التهاني عبر حسابها قائلة: «الله يتتم لكم على خير يا أحلى أخت بدنيا».

وفي الوقت ذاته، هنأتهما الفنانة هبة الدري، عبر حسابها قائلة: «ألف ألف مبروك حبايبي.. وعسى ربي يوفقكم ويسعدكم ويرزقكم بالذرية الصالحة».

وعلق الفنان ناصر عباس، على عقد قرانهما، عبر حسابه حيث كتب «تم بحمد الله عقد قرآن أخوي، الله يتمم عليكم منك المال ومنها العيال».

وكانت الفنانة ليلى عبدالله، قد كشفت عبر حسابها على «سناب شات» عن خطبتها الاثنين الماضي، ولم تكشف عن هوية خطيبها، واكتفت بنشر تفاصيل بسيطة تؤكد خطوبتها.

وبهذه المناسبة، تتقدم «صفحة فنون الأنباء» بالتهاني الى الفنان عبدالله عباس والفنانة ليلى عبدالله، متمنية لهما السعادة في حياتهما الجديدة.