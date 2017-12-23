تعرض الفنان ماجد المهندس إلى وعكة صحية مفاجئة دخل على اثرها المستشفى، وذلك بعد أيام قليلة من لقائه بجمهوره في البحرين في حفل غنائي ضخم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للبحرين.

ولم يفصح المهندس عن حالته الصحية حتى الآن ليطمئن جمهوره ومعجبيه بعد معرفتهم بأزمته الصحية، ويبدو أن الإرهاق الزائد الذي تعرض له في التحضير لحفله الأخير وراء أزمته الصحية المفاجئة.

فيما ينتظر أن يطل ماجد على جمهوره بالإمارات غدا ضمن احتفالات مهرجان الزين بمدينة العين الإماراتية، ولم يتبين حتى الآن هل سيطل على جمهوره أم أن أزمته الصحية ستحول دون ذلك.

ومن المتوقع أن يحيي ماجد المهندس حفلا 31 الجاري بمناسبة رأس السنة وسيشاركه الحفل النجمة إليسا والنجمة شيرين عبدالوهاب، وذلك بأحد أكبر فنادق دبي.