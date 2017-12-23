مفرح الشمري
فازت فرقة المسرح الكويتي بـالجائزة الكبرى لمهرجان الكويت المسرحي بنستخه 18 من خلال عرضها المسرحي " الرحمة" التي شاركت به في المسابقة الرسمية للمهرجان.
جاء ذلك في الحفل الختامي للدورة الثامنة عشرة للمهرجان الذي احتضنته خشبة مسرح الدسمة بحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب م. علي اليوحة والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش ومدير المهرجان احمد التتان.
وجاءت النتائج كالتالي:
افضل عرض متكامل مسرحية الرحمة فرقة المسرح الكويتي
افضل مخرج وجائزة الفنان منصور المنصور مقدمة من فرقة مسرح الخليج العربي د. عبدالله العابر مسرحية غفار الزلة فرقة مسرح الخليج العربي
افضل ديكور فيصل العبيد مسرحية الرحمة فرقة المسرح الكويتي
افضل ممثلة دور اول الفنانة سماح مسرحية صالحة فرقة مسرح الشباب
افضل ممثلة دور ثاني الفنانة لولوة الملا مسرحية صالحة فرقة مسرح الشباب
افضل ممثل دور اول وجائزة كنعان حمد مقدمة من فرقة المسرح العربي الفنان علي الحسيني مسرحية الرحمة فرقة المسرح الكويتي
افضل ممثل دور ثان الفنان مشاري المجيبل مسرحية غفار الزلة فرقة مسرح الخليج العربي
افضل مؤلف مسرحي الكاتبة فطامي العطار عن نص مسرحية ليلة ربيع قمراء
شركة المهندز للانتاج الفني
افضل اضاءة عبدالله النصار مسرحية غفار الزلة فرقة مسرح الخليج العربي
افضل مؤثرات صوتية عبدالله البلوشي مسرحية غفار الزلة فرقة مسرح الخليج العربي
افضل ازياء د. فهد المذن مسرحية غفار الزلة فرقة مسرح الخليج العربي
جائزة جريدة الانباء لافضل ممثل واعد: مهدي القصاب مسرحية الرحمة فرقة المسرح الكويتي
جائزة جريدة "الانباء" لأفضل ممثلة واعدة: دانة حسين مسرحية "موعد مع" فرقة المسرح الشعبي.