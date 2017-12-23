«تخلصت من 12 كيلوغراما من الشحوم، وسأتمكن من الاحتفال بالكريسماس»

نجمة تلفزيون الواقع هايدي مونتاج، 31 عاما، بحسابها على تويتر، بعد أن استعادت رشاقة جسمها عقب عملية الولادة التي أنجبت الطفل «جانر» من زوجها سبنسر برات، وهو الخبر الذي أثار اهتمام متابعيها، حيث مر أكثر من عام على ارتداء هايدي مونتاج آخر رداء سباحة لها قبيل الحمل.