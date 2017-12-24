ألغت جهات عدة عددا كبيرا من الحفلات الموسيقية العالمية التي كان سيقودها قائد الأوركسترا الشهير تشارلز دوتوا / 81 عاما/ بعد اتهامه بارتكاب العديد من حالات التحرش الجنسي.

ويتهم دوتوا المولود في سويسرا بقيامه بمضايقات جنسية لمغنيات وعازفات موسيقى كلاسيكية في مدن الولايات المتحدة بين عامي 1985 و 2010 داخل أماكن مثل المصاعد الكهربائية وفي قاعات ارتداء الملابس مثلا.

وقالت الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية اليوم الجمعة في لندن والتي يقودوها دوتوا إن دوتوا أعفي من الآن وفورا من جميع التزاماته المبرمة لقيادة حفلات موسيقية، مشيرة إلى ضرورة استجلاء أمر هذه الاتهامات بصورة عاجلة.

وأضافت إدارة الأوركسترا الملكية البريطانية “إن تشارلز دوتوا يجب أن ينال فرصة عادلة للحصول على استشارات قانونية للدفاع عن نفسه تجاه هذه الاتهامات”. كما أوقفت أوركسترات أخرى في الولايات المتحدة وأستراليا تعاونها مع دوتوا.

حقق دوتوا نجاحات عظيمة على المستوى العالمي كقائد للأوركسترا ومنها الأوركسترا السيمفوني في مونتريال والأوركسترا الوطنية في كل من المكسيك وجوتيبورج.

ويعيش دوتوا مع زوجته الرابعة وهي عازفة موسيقى كندية ، ويقيم في عدة مدن بين العالم.